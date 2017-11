Britse minister van Defensie neemt ontslag na beschuldigingen over seksuele intimidatie Redactie

21u04

Bron: Belga, The Guardian, Reuters 0 AFP Michael Fallon De Britse minister van Defensie Michael Fallon heeft ontslag genomen. Fallon stapt op, omdat zijn gedrag naar eigen zeggen in het verleden "tekortgeschoten" is.

Fallon werd ooit door een journaliste op de vingers getikt omdat hij zijn hand op haar knie had gelegd, zo werd eerder deze week gemeld in Britse media.

"Een aantal beschuldigingen over parlementariërs volgden elkaar op in de afgelopen dagen, waaronder ook over mijn gedrag in het verleden. Veel van deze beschuldigingen zijn onjuist, maar ik accepteer dat ik in het verleden beneden de hoge standaarden ben gegaan", aldus Fallon in een brief die door het kabinet van premier May geopenbaard werd.