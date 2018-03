Britse minister van Buitenlandse Zaken: "Poetin besloot persoonlijk tot gebruik zenuwgas" ADN

16 maart 2018

14u42

Bron: ANP 0 De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson noemt het "overweldigend waarschijnlijk" dat de Russische president Vladimir Poetin persoonlijk het besluit nam zenuwgas te gebruiken voor een aanslag op een vroegere spion in Groot-Brittannië. Rusland reageert woedend op de beschuldiging.

Johnson zei dat Londen niets tegen de Russische bevolking heeft. "Onze ruzie is met Poetins Kremlin en met zijn beslissing, en we denken dat het overweldigend waarschijnlijk is dat het zijn beslissing was om aan te sturen op het gebruik van zenuwgas in de Britse straten, in Europese straten, voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog", aldus Johnson.

Rusland heeft tot nu toe elke betrokkenheid ontkend bij de aanslag op Sergej Skripal en zijn dochter. Moskou reageerde dan ook woedend op de uitlatingen van de Britse minister. Het Kremlin noemde het "een schokkende en onvergefelijke schending van diplomatieke regels en fatsoenlijk gedrag" dat Poetin wordt beschuldigd van betrokkenheid bij de aanslag.

Skripal en zijn dochter Joelia werden zondag 4 maart bewusteloos gevonden op een bank in Salisbury. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis.