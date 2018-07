Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson neemt ontslag TT

09 juli 2018

16u04

Bron: Reuters 0 De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson heeft zijn ontslag aangeboden aan premier Theresa May. Hij deed dat nadat gisterenavond ook al de minister verantwoordelijk voor de brexit, David Davis, en diens onderminister opstapten.

"De eerste minister heeft deze namiddag het ontslag van Boris Johnson als minister van Buitenlandse Zaken aanvaard. Zijn vervanging zal snel worden aangekondigd. De eerste minister bedankt Boris voor zijn werk", luidt het in een korte mededeling van Downing Street 10. Johnson is zo het derde lid dat in amper 24 uur tijd opstapt uit de regeringsploeg van premier May.

"Alsof je een drol moet polijsten"

Vrijdag sprak de Britse regering na een dag vergadering in Chequers, het buitenverblijf van de premier buiten Londen, af dat het Verenigd Koninkrijk een vrijhandelsverdrag met de EU zou nastreven waarin de Britten en de rest van Europa dezelfde douaneregels zouden behouden. Het akkoord ging de richting uti van een 'softe brexit'.

Premier May sprak trots over een "collectief standpunt", maar de brexiteers van de harde lijn bleven verzet uitoefenen. Voor aanvang van de regeringszitting vrijdag had May al gezegd dat wie op het einde van de dag niet akkoord zou gaan, zou moeten opstappen.

Johnson, een van de bekendste gezichten uit het 'Leave'-kamp en een groot aanhanger van de 'harde brexit', zou pogingen het voorstel van de regering te verdedigen, vergeleken hebben met "het polijsten van een drol".

Davis stapte gisterenavond al op omdat hij het niet eens is met het akkoord. Ook hij is een voorstander van een harde brexit en vindt dat de regering van premier Theresa May te veel toegeeft aan de EU. "We geven de controle over onze eigen wetten volledig uit handen", schreef hij in zijn ontslagbrief.

Motie van wantrouwen?

Na het vertrek van Davis was het afwachten of nog andere ministers zijn voorbeeld zouden volgen. Met Boris Johnson is dat dus het geval, waarmee May haar meest kleurrijke minister verliest. De rebellie tegen haar en de dreiging van een motie van wantrouwen vanuit haar eigen partij nemen nu hand over hand toe. De voormalige burgemeester van Londen nam nooit een blad voor de mond en staat erom bekend dat hij de ambitie koestert zelf eerste minister te worden.

Europees president Donald Tusk reageerde op Twitter op het ontslag van Johnson en Davis. "Politici komen en gaan, maar de problemen die ze hebben gecreërd, blijven bestaan voor de bevolken. Ik kan alleen maar betreuren dat het idee van de brexit niet samen met hen verdwenen. Maar ... wie weet?"

Politicians come and go but the problems they have created for people remain. I can only regret that the idea of #Brexit has not left with Davis and Johnson. But...who knows?