Britse minister spreekt dreigende taal: "China zal lastige vragen moeten beantwoorden over virusuitbraak"

16 april 2020

20u15

Bron: Reuters 44 China zal zwaar op de rooster worden gelegd over hoe de uitbraak van Covid-19 is gebeurd en of die voorkomen had kunnen worden. Dat heeft de Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab gezegd op een persconferentie.

Volgens Raab, die de Britse premier Boris Johnson vervangt terwijl die herstelt van het coronavirus, zal China na de wereldwijde gezondheidscrisis “moeilijke vragen” moeten beantwoorden over de verspreiding van Covid-19. De buitenlandminister prees de samenwerking met China voor de repatriëring van Britse burgers, maar dreigde ermee dat business as usual er na afloop van de pandemie met het land niet onmiddellijk opnieuw zal inzitten.

We zullen lastige vragen moeten stellen over de uitbraak van het virus en waarom het niet eerder kon gestopt worden Dominic Raab, Brits minister van Buitenlandse Zaken

Samenwerking

“Na de crisis zullen alle aspecten grondig moeten bekeken worden, op een evenwichtige en wetenschappelijke manier”, zei Raab. De samenwerking met Peking zal niet voortgezet kunnen worden alsof er niets is gebeurd. “We zullen lastige vragen moeten stellen over de uitbraak van het virus en waarom het niet eerder kon gestopt worden.”



Hetzelfde geluid kwam eerder ook al uit de Verenigde Staten. President Donald Trump zei woensdag op een persconferentie dat de Amerikaanse autoriteiten uitzoeken of het longvirus voorkomt uit een laboratorium in Wuhan, de Chinese stad waar Covid-19 eind vorig jaar voor het eerst de kop opstak. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo wierp dan weer op dat Peking eerlijk voor de dag zal moeten komen met wat het land weet over het virus.

Wantrouwen

Over de herkomst van Covid-19 rijzen steeds meer vragen. Het wantrouwen is inmiddels zo groot, dat zelfs de uitleg over de uitbraak op de versmarkt van Wuhan her en der niet meer geslikt wordt. “Er is geen rechtstreeks bewijs dat de uitbraak een volledig natuurlijke gebeurtenis was. Er is evenmin een rechtstreeks bewijs dat het uit een lab komt. Maar op dit moment wijzen veel elementen in die laatste richting”, schreef journalist Josh Rogin deze week nog in The Washington Post, een van de meest toonaangevende kranten in de VS.

