Britse minister: "Poetin misbruikt het WK Voetbal net zoals Hitler Olympische Spelen misbruikte" ADN

21 maart 2018

17u57

Bron: ANP 0 Boris Johnson heeft de relatie tussen Groot-Brittannië en Rusland verder op scherp gezet door te zeggen dat Rusland het komende WK Voetbal misbruikt zoals Adolf Hitler dat deed met de Olympische Spelen van Berlijn in 1936. "De president probeert zijn imago en dat van zijn land via dit sportevenement te verbeteren", zei de Britse minister van Buitenlandse Zaken over Vladimir Poetin.

"Hitler deed destijds hetzelfde. De vergelijking gaat zonder meer op", aldus Johnson in het Britse parlement. Hij reageerde daarmee op suggesties van afgevaardigde Ian Austin, die beweerde dat Poetin het WK oneigenlijk gebruikt. "Die conclusie is volkomen juist'', zei Johnson.

De Russische president wil waar hij maar kan problemen veroorzaken, volgens Johnson. Zo kan hij zijn land weer als een sterke natie uitbeelden na de ineenstorting van de Sovjet-Unie. "Ik denk dat Poetin het gevoel heeft dat Rusland heeft verloren, dus hij wil overal waar hij kan problemen veroorzaken", aldus Johnson tegen parlementariërs, eraan toevoegend dat Groot-Brittannië geen nieuwe Koude Oorlog wil. "Zijn voornaamste publiek hiervoor zijn wij niet, het is zijn thuispubliek dat, na wat het ziet als al deze vernederingen, wil voelen dat Rusland weer sterk is."

Johnson herhaalde dat de timing van de aanval met zenuwgas op een voormalige Russische dubbelspion in Engeland waarschijnlijk gelinkt is aan de presidentsverkiezing van afgelopen weekend, die Poetin glansrijk won. "En zoals veel niet-democratische figuren doen bij een verkiezing of op een kritisch politiek moment: het is dan vaak aantrekkelijk om in de publieke verbeelding het idee van een vijand op te roepen."

"Engeland gaat naar WK voetbal"

Engeland neemt overigens wel deel aan het wereldkampioenschap voetbal in Rusland. "Het zou verkeerd zijn de spelers te straffen door ons terug te trekken", zei Johnson onomwonden. Het is de eerste keer dat een Brits politicus duidelijk stelt dat Engeland meedoet aan het sportevenement, ondanks de diplomatieke rel tussen beide landen. Wel zei Johnson zorgen te hebben over de veiligheid van meereizende supporters van Engeland.

De minister vroeg zich af of de Britse ambassade voldoende is uitgerust om Engelse fans te beschermen. "De verantwoordelijkheid ligt bij de Russische autoriteiten. Ze moeten de veiligheid van onze burgers in hun land garanderen'."

Hooligans

Massale vechtpartijen tussen Russische en Engelse hooligans ontsierden het Europees kampioenschap voetbal, twee jaar geleden in Frankrijk. Volgens Johnson is de belangstelling voor Engelse supporters om naar Rusland te gaan niet groot. Vooralsnog is het aantal aanmeldingen nauwelijks een kwart van wat dat het vorige WK was, vier jaar geleden in Brazilië.

Engeland speelt op het WK in de groepsfase tegen België, Panama en Tunesië. De selectie van bondscoach Gareth Southgate oefent vrijdag in de ArenA tegen Oranje. Eerder besloot de Britse regering geen hoogwaardigheidsbekleders naar het WK in Rusland te sturen.