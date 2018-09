Britse minister: “Poetin is als president medeverantwoordelijk voor aanval op Russische dubbelspion” JL

12u08 1 De Russische president Vladimir Poetin draagt een verantwoordelijkheid in de gifaanval op de Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter, in Salisbury. Dat heeft de Britse minister van Veiligheid Ben Wallace gezegd tijdens een interview op BBC Radio 4. Het Verenigd Koninkrijk moet druk blijven uitoefenen op Moskou, aldus nog de minister.

De Britse premier Theresa May verklaarde gisteren dat de Russische militaire inlichtingendiensten (GRU) achter de vergiftiging zaten. Ze deed dat nadat twee Russen in verdenking werden gesteld in de zaak. De twee blijken officiers te zijn van de inlichtingendiensten. Rusland verklaarde gisterenavond al dat de beschuldigingen "ongegrond" zijn, en de hele zaak een "spektakel van propaganda" is.

"Poetin is in laatste instantie verantwoordelijk, omdat hij de president van de Russische Federatie is. Zijn regering controleert, financiert en leidt de militaire inlichtingendiensten", zei Wallace in het interview. "De Russische inlichtingendiensten gaan niet zelfstandig opereren, en hebben waarschijnlijk hun orders gekregen van hoge verantwoordelijken van de Russische staat", aldus Wallace nog volgens Politico. Poetin laat zich volgens Wallace "graag omringen door voormalige agenten van de inlichtingendiensten".

Diplomatieke maatregelen

Het Verenigd Koninkrijk plant diplomatieke maatregelen tegen Rusland. Dat doen ze door de Verenigde Naties te overtuigen om sancties op te leggen. "We moeten druk blijven uitoefenen", zei Wallace. "We doen op onze manier aan vergelding, we zijn de Russen niet." Daarnaast verklaarde Wallace dat de tegenmaatregelen "zowel openlijk als achter de schermen zullen genomen worden, binnen de grenzen van de rechtsstaat".

Op de vraag of Londen ook financiële sancties wil opleggen tegen Russische oligarchen en overheidsfunctionarissen, zoals de Verenigde Staten dat hebben gedaan, antwoordde Wallace dat het Verenigd Koninkrijk niet over dergelijke unilaterale macht beschikt, "zolang we een lid zijn van de Europese Unie".