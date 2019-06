Britse minister ondertekent uitleveringsbevel voor Julian Assange aan VS HR

13 juni 2019

12u34

Bron: ANP 6 Buitenland Julian Assange, oprichter van de omstreden website WikiLeaks, wordt mogelijk op korte termijn uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De Britse minister van Binnenlandse Zaken, Sajid Javid, heeft toestemming gegeven voor de uitlevering. Het is nu aan een rechter om de knoop door te hakken.

Javid zei vandaag tegen de BBC: “Hij zit terecht achter de tralies. Er ligt een Amerikaans uitleveringsverzoek dat vrijdag voor de rechter komt. Ik heb woensdag het uitleveringsbevel ondertekend.” Het is niet bekend wanneer de Britse rechter beslist of Assange mag worden uitgeleverd.

De Amerikaanse regering beschuldigt Assange van samenzwering met Chelsea Manning, vroeger analist bij de Amerikaanse militaire inlichtingendiensten, om in 2010 geheime inlichtingen te lekken over het militaire optreden van de VS in Irak en Afghanistan. De aanklacht telt in totaal achttien punten. Als de Australiër over de hele lijn schuldig wordt verklaard, riskeert hij 175 jaar cel. In Zweden wordt hij verdacht van seksueel misbruik, maar dat land heeft nog niet om zijn uitlevering gevraagd.

Assange hield zich sinds juni 2012 schuil in de ambassade van Ecuador in Londen. Ecuador bood hem jarenlang onderdak, maar maakte daar in april van dit jaar een einde aan. De Britse politie arresteerde hem.

Bekijk ook:

Beelden van een beveiligingscamera, verkregen door de Spaanse krant El Pais, tonen de 47-jarige Julian Assange in de Ecuadoraanse ambassade in Londen, waar hij meer dan zeven jaar vastzat.