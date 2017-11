Britse minister onder vuur wegens geheime ontmoetingen met Israël: "Wat moet ze nog meer doen om ontslagen te worden?" SVM

13u48

Bron: Belga 0 EPA Priti Patel. De Britse premier Theresa May heeft minister voor Internationale Hulp Priti Patel teruggeroepen uit Afrika omdat ze geheime ontmoetingen had met Israëlische leiders. De beslissing van May wakkert de speculaties over een nieuw ontslag binnen de regering verder aan. Die regering is al verzwakt na een schandaal rond ongewenste seksuele intimiteiten door Britse politici.

Patel verliet Londen gisteren om een rondreis in Afrika te maken, maar maakte nu op vraag van Theresa May rechtsomkeer. De minister had zich maandag al verontschuldigd voor het feit dat ze tijdens een gezinsvakantie tot twaalf keer toe een ontmoeting had met Israëlische verantwoordelijken, onder wie premier Benjamin Netanyahu. De regering bracht ze daarvan niet op de hoogte.

REUTERS Theresa May bevestigde in eerste instantie haar vertrouwen.

Geen enkele andere Britse verantwoordelijke was bij die ontmoetingen aanwezig. Patel werd meestal wel vergezeld door Stuart Polak, erevoorzitter van de pro-Israëlische lobbygroep Conservative Friends of Israel. Volgens Downing Street zou Patel aan May hebben gezegd dat ze de mogelijkheden besprak voor de financiering van humanitaire hulp aan gewonde Syriërs op de Golanhoogte. Premier May tikte haar minister voor de feiten al op de vingers, maar bevestigde wel haar vertrouwen.

Volgens het Britse agentschap Press Association zou Patel in haar mea culpa echter nog twee andere ontmoetingen vergeten vermelden zijn. Ze zou namelijk in september ook een onderhoud hebben gehad met de Israëlische minister voor Binnenlandse Veiligheid Gilad Erdan en de baas van het ministerie van Buitenlandse Zaken Yuval Rotem. "Ik begrijp niet wat ze nog meer moet doen om ontslagen te worden", verklaarde een andere minister anoniem aan de Britse krant 'The Daily Telegraph'.