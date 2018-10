Britse minister: “Leger stelt voortaan alle functies open voor vrouwen” HR

25 oktober 2018

21u37

Bron: Belga 0 Alle functies in het Britse leger staan voortaan open voor vrouwen, ook functies bij de elite-eenheden SAS en de Royal Marines. Dat heeft minister van Defensie Gavin Williamson donderdag bekendgemaakt.

"Voor het eerst worden onze strijdkrachten georganiseerd volgens capaciteiten en niet volgens het geslacht van de militairen", liet de minister weten in een persbericht waarin hij deze evolutie "historisch" noemde. "Het leger wordt zo niet alleen een moderne werkgever, maar het laat ook toe de beste persoon op elke post te zetten", heet het voorts.

In juli 2016 had het Britse leger beslist om gaandeweg de barrières voor vrouwen weg te halen, nadat een studie onderzocht had of ze het fysiek wel aankonden in de frontlijn te vechten en of de cohesie in eenheden er niet onder zou lijden.

In een persbericht laat het leger weten dat ze niet verwachten dat er nu een stormloop zou komen van vrouwen op jobs in gevechtseenheden. Het Britse leger telt momenteel 1 vrouw per tien "man"schappen.

