Britse minister krijgt felle kritiek voor voor vergelijking tussen Europese Unie en Sovjet-Unie TT

01 oktober 2018

11u45

Bron: The Guardian, Reuters 5 De EU lijkt steeds meer op de Sovjet-Unie en wil landen die uit de club willen stappen, met opzet straffen. Die straffe vergelijking van de Britse minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt lokt heel wat verontwaardiging uit in diplomatieke kringen, en niet in het minst bij voormalige Oostblok-landen die pas in de jaren 90 hun onafhankelijkheid konden terugwinnen.

In het Verenigd Koninkrijk zijn dezer dagen alle ogen op Birmingham gericht, waar het jaarlijkse congres van de Conservatieve Partij plaatsvindt. Grote vraag is of de partij de diepe verdeeldheid tussen voor- en tegenstanders van de brexit zal kunnen overwinnen en over premier Theresa May ongeschonden terug kan keren naar Londen.

Volgens Hunt wakkert de EU met haar gedrag enkel het verlangen in andere landen aan om ook uit de Unie te stappen, zo zei hij gisterenavond in een toespraak voor zijn partijgenoten. "Op dit moment lijkt een lid dat wil opstappen straffen de enige manier om de club samen te houden", klonk het.

"Maak van de EU een gevangenis, en de wil om te ontsnappen vergroot"

Hunt verwees naar een bezoek aan Letland, dat "een moderne democratie" is geworden na zijn onafhankelijkheid van de Sovjet-Unie in 1991. "Maar wat is er geworden van het vertrouwen in de toekomst en van de idealen van de Europese droom? De EU was bedoeld om de vrijheid te beschermen. Het was de Sovjet-Unie die de mensen verhinderde te vertrekken. Maar de lessen van de geschiedenis zijn simpel: als je van de Europese club een gevangenis maakt, zal het verlangen om uit te breken er niet minder op worden, integendeel. En dan zullen we niet langer de enige gevangene zijn die wil ontsnappen."

Hunt gaf in zijn toespraak aan dat ook de 48 procent van de Britten die tegen de EU-uitstap hebben gestemd in het referendum van 2016, gehoord moeten worden. "Als we het land willen verenigen, moeten we niet enkel voor een brexit zorgen voor de 52 procent, maar ook voor de 48 procent. Ook zij zijn patriotten. Hoe stevig het debat ook is, hoe hoog de emoties ook oplopen, vergeet nooit dat verdeeldheid ons geen betere brexit zullen geven, maar wel een slechtere, of mogelijk zelfs geen."

Hunt wordt gezien als een mogelijke opvolger van May indien ze het vertrouwen zou verliezen van een meerderheid van zijn partij, en zijn speech past daar volgens politieke waarnemers op het eiland ook perfect in. De 51-jarige Conservatieve politicus is sinds juli de opvolger van Boris Johnson, die opstapte uit onvrede met de manier waarop May de brexit aanpakt, volgens Johnson "een uitverkoop" aan de EU.

"Begeestering van Duinkerke"

In een interview met The Daily Telegraph deed hij er vanmorgen trouwens nog een schepje bovenop. Hij riep premier May op te weerstaan aan een slechte deal uit Brussel en beroep te doen op "de begeestering van Duinkerke", verwijzend naar de slag bij de Franse stad uit 1940. Hij haalde ook uit naar de Franse president Emmanuel Macron, die twee weken geleden opriep tot eenheid in de EU. "Als hij denkt dat we over enkele jaren wanhopig op onze blote knieën terug komen kruipen, dan kent hij ons slecht."

Bij wie Hunts verwijzing naar de Sovjet-Unie alvast in het verkeerde keelgat geschoten is, is de Letse ambassadrice in het Verenigd Koninkrijk, Baiba Braže. Zij groeide op onder de Sovjet-heerschappij en tweette dat de Sovjets "honderdduizenden Letten hebben vermoord, gedeporteerd, verbannen en gevangen gezet na de illegale bezetting van 1940". "Ze hebben het leven van drie generaties verwoest, terwijl de EU ons vooruitgang, gelijkheid, groei en respect heeft gebracht."

Dear @faisalislam , just FYI - Soviets killed, deported, exiled and imprisoned 100 thousands of Latvia's inhabitants after the illegal occupation in 1940, and ruined lives of 3 generations, while the EU has brought prosperity, equality, growth, respect. #StrongerTogether https://t.co/BNUvmsgXnR Baiba Braže 🇱🇻(@ BaibaBraze) link

"Rommel"

Peter Ricketts, voormalig hoofd van het ministerie van Buitenlandse Zaken van 2006 en 2010, noemde de toespraak "rommel onwaardig voor een Britse minister". "De EU is geen Sovjet-gevangenis. Zijn wetten hebben vrede en vooruitgang gebracht na een eeuw oorlog. Onze beslissing om eruit te stappen ging ons leven altijd al slechter maken. De enige straf is hier de zelf toegebrachte straf."

Hetzelfde geluid was te horen bij Ricketts' opvolger, Sir Simon Fraser. "Wat je ook over de brexit denkt, het is schokkend om de Britse minister van Buitenlandse Zaken de EU te horen vergelijken met de Sovjet-Unie."

This rubbish is unworthy of a British Foreign Secretary. The EU isn’t a Soviet-style prison. Its legal order has brought peace and prosperity after a century of war. Our decision to leave was always going to leave us worse off. The only punishment is the self-inflicted variety https://t.co/U527633tUV Peter Ricketts(@ LordRickettsP) link