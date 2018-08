Britse minister: "Kans is groot dat Verenigd Koninkrijk uit EU stapt zonder akkoord over Brexit" HR

05 augustus 2018

17u02

Bron: Belga, ANP 2 De kans is groot dat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapt zonder akkoord over de Brexit tussen Londen en Brussel. Dat heeft de Britse minister van Handel Liam Fox gezegd. Hij beschuldigt de Europese Commissie van "onverzettelijkheid" tijdens de onderhandelingen.

De brexitonderhandelingen zouden tegen eind oktober moeten leiden tot een scheidingsakkoord en tegen 29 maart 2019 moet de brexit een feit zijn. Er is echter nog altijd onenigheid over de nieuwe handelsrelaties en de grens tussen Noord-Ierland en EU-lidstaat Ierland.

De Britse minister kreeg zondag een vraag over de kans dat het VK uit de EU stapt zonder een akkoord te bereiken over de Brexit. Fox schat die kans op 60 procent. "Ik denk dat de onverzettelijkheid van de Europese Commissie ons naar de uitgang leidt zonder akkoord", aldus Fox in een gesprek met The Sunday Times. Hij verwijt Brussel dat het zich verschuilt achter "theologische obsessies", eerder dan zich zorgen te maken over "het economisch welzijn van de Europeanen".

De laatste tijd zwellen de waarschuwingen aan dat een zogenoemde harde brexit onvermijdelijk lijkt. Premier Theresa May hoopt nog altijd voor oktober een akkoord te sluiten over onder meer handelsvoorwaarden met de EU na de Britse exit. Dat zou betekenen dat de Britten en het Europese parlement dan nog tot de officiële uittreding in maart de tijd hebben om over de voorwaarden te debatteren.