Britse minister: "Doden van Britse IS'ers is voor mij oké"

09u48

Bron: Belga 0 EPA Gavin Williamson De nieuwe Britse minister van Defensie vindt dat landgenoten die in dienst van Islamitische Staat zijn getreden, gedood mogen worden . Gavin Williamson vindt dat wie voor IS in Irak of Syrië vecht de Britse waarden haat. Luchtaanvallen tegen de naar schatting 270 Britten die dat doen, zijn volgens hem dan ook gerechtvaardigd.

"Mijn mening is heel simpel: een dode terrorist kan Groot-Brittannië geen kwaad berokkenen", aldus Williamson (41) tegen de krant Daily Mail. De minister vindt dat het land alles zou moeten doen om de dreiging van terroristen te elimineren. Britten die in dienst van IS vechten, zouden nooit meer mogen terugkeren.

Williamson is sinds begin november in functie. Hij volgde Michael Fallon op, die in opspraak raakte wegens seksuele intimidatie.