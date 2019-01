Britse minister: “Brexit gaat mogelijk helemaal niet door” Leon van Wijk

11 januari 2019

20u45

Bron: AD.nl 0 Het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie gaat mogelijk helemaal niet door. Daarvoor waarschuwen zowel de minister van Buitenlandse Zaken, Jeremy Hunt, als twee belangrijke sponsors van de brexitcampagne.

Het Lagerhuis dreigt de zwaarbevochten brexitdeal van premier Theresa May dinsdag weg te stemmen, waardoor een chaotisch vertrek uit de EU dreigt. Hunt zei tegen de nieuwszender Sky dat het parlement ‘hard zijn best zal doen’ om een ‘verlammende’ no-deal-brexit te voorkomen.



“Het grote risico is dat we niet echt leveren waarvoor de mensen hebben gestemd”, zei Hunt tegen Sky. Het is de eerste keer dat een minister aangeeft dat een vertrek uit de EU kan worden geblokkeerd. Ook twee Leave-sponsors, miljardair Peter Hargreaves en hedgefondsmanager Crispin Odey, zeggen te verwachten dat Groot-Brittannië in de EU blijft.



May en de leiders van de Europese Unie zetten vorige jaar hun handtekeningen onder het brexitakkoord. Maar om wettelijk geldig te worden, moet ook het Britse parlement ermee akkoord gaan. Dat gaat waarschijnlijk mislukken; zelfs binnen haar eigen Conservatieve partij hebben veel politici weinig goeds over het akkoord te zeggen.

De Ierse kwestie

Het grootste bezwaar gaat over de relatie tussen de Europese republiek Ierland en het Britse Noord-Ierland. Dat laatste land zou na de brexit een aparte status krijgen om te voorkomen dat er een feitelijke grens tussen Noord-Ierland en de republiek Ierland ontstaat. Voor Noord-Ierland zou later iets geregeld worden, waar behalve de inwoners ook Londen, Dublin en Brussel mee kunnen leven.



Critici van de deal van May vinden dat bewoordingen uit de overeenkomst Groot-Brittannië feitelijk voor onbepaalde tijd in de greep van de EU houden. Londen zou dan niets meer te vertellen hebben over het beëindigen van de speciale status van Noord-Ierland.