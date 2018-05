Britse minister Boris Johnson laat zich verschalken door Russische komiek: "Hoe ga ik best met Poetin om?" ADN

24 mei 2018

17u48

Bron: Belga 2 De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson heeft zich aan de telefoon laten verschalken door een Russische komiek, die zich uitgaf voor de premier van Armenië, om over de relaties tussen Londen en Moskou te praten. Dat heeft zijn ministerie vandaag toegegeven.

"Toen de minister besefte dat het om een grap ging, maakte hij een eind aan het gesprek", klinkt het. "We controleerden een en ander en wisten onmiddellijk dat het om een valse oproep ging". De opname werd gepost op Youtube.

Het telefoongesprek, dat Buitenlandse Zaken koppelt aan de Russische inlichtingendiensten, duurde in totaal toch liefst 18 minuten en zou vorige week hebben plaatsgevonden, schrijft The Guardian. In het gesprek zegt Johnson dat hij "bijna honderd procent zeker" is dat de Russische president Vladimir Poetin zelf de opdracht heeft gegeven voor de aanslag met gifgas op de Russische gewezen dubbelspion Sergej Skripal.

Johnson lacht, als de vermeende Armeense regeringsleider zegt dat hij hoopt dat hij bij zijn komende ontmoeting met Poetin ook niet vergiftigd wordt met het zenuwgas novitsjok. En al lachend reageert Johnson op de opmerking van de vermeende premier dat de Amerikaanse president Donald Trump naar niemand luistert behalve naar Poetin. Hij neemt in dank de lof aan die hij krijgt voor zijn spotgedicht dat hij ooit had geschreven over de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

Achter het telefoontje zit vermoedelijk het Russisch komische duo Wowan en Lenux. Beide heren haalden al vaker de krantenkoppen met telefoontjes onder valse naam. In 2015 belden ze de Britse popzanger Elton John en deden ze zich voor als Poetin, die het met hem wilde hebben over de rechten van homo's.