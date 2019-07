Britse minister biedt Ivanka Trump excuus aan voor lek geheime memo's ambassadeur tvc

08 juli 2019

10u35

Bron: ANP 0 De Britse minister van Handel, Liam Fox, biedt naar eigen zeggen namens de regering zijn excuses aan over een lek van geheime memo's van de Britse ambassadeur in de VS. Fox is op bezoek in Washington en verontschuldigt zich tegenover Ivanka Trump. Ambassadeur Kim Darroch heeft de regering van haar vader Donald onder meer "onbekwaam en disfunctioneel" genoemd. Hij rapporteerde ook dat president Trump onzekerheid uitstraalt en onbeholpen optreedt.

Trump zei gisteren op bezoek in New Jersey dat "de ambassadeur zijn land niet goed dient". Fox zei niets speciaal over de conclusies van Darroch, maar ergert zich vooral aan het lek. "Kwaadaardige lekken zoals deze zijn niet beroepsmatig, onethisch en onvaderlandslievend. Ze kunnen de relatie met de VS beschadigen en daarmee de veiligheid van ons land in gevaar brengen."