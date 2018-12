Britse miljonairsdochter Grace Millane (22) vermoord in hotel tijdens wereldreis David van der Heeden

08 december 2018

13u07

Bron: AD 0 De politie van Nieuw-Zeeland denkt dat de 22-jarige Britse studente en miljonairsdochter Grace Millane, die sinds een week wordt vermist, is vermoord. Er is een 26-jarige verdachte aangehouden met wie Grace op 1 december voor het laatst werd gezien bij een hotel in Auckland.

De Britse backpacker Grace Millane uit Essex kwam op 20 november aan in de Nieuw-Zeelandse stad. De net afgestudeerde vrouw was op wereldreis die begon in Peru en een jaar moest duren. Millane verbleef sinds haar aankomst in Auckland in het City Life Hotel in het centrum, een hostel voor backpackers.

Grace ontmoette op zaterdagavond een man en beveiligingscamera’s legden vast hoe de twee een paar uur later, rond half tien, samen het hotel betraden. Sindsdien is niets meer van Millane vernomen. Ook op haar verjaardag, de dag erna, bleef het akelig stil. “Ongebruikelijk”, zegt vader David Millane, die gisteren in Auckland aankwam om zijn dochter te zoeken.

“Lief en spontaan”

”Grace is een lieve, spontane en op haar familie gerichte jonge vrouw’’, vertelde haar aangeslagen vader. “We hebben normaal elke dag contact met Grace. Dat ze zo lang geen contact met ons zoekt is ongebruikelijk. We zijn zeer ongerust. Het is een moeilijke tijd voor ons en het is lastig om te beschrijven waar we als familie nu doorheen gaan.’’ De vastgoedmiljonair hoopt dat getuigen zich zouden melden.

Op een persconferentie liet de politie weten zich “ernstige zorgen” te maken over de situatie van de Britse. Amper 24 uur later heeft de politie de 26-jarige hotelganger opgepakt voor verhoor en lijkt de hoop vervlogen. De politie heeft inmiddels onderzoek gedaan in het hotel en hebben ook de auto van de verdachte doorzocht. De politie probeert te achterhalen waar het voertuig de afgelopen week geweest is.

Mogelijke doodslag

Agenten hebben vader David van hun verschrikkelijke vermoedens op de hoogte gebracht. Hoofdinspecteur Scott Beard heeft hem verteld dat de politie nog niet weet waar het lichaam van zijn dochter zich bevindt, maar dat ze er alles aan zullen doen om de vrouw terug te geven aan haar familie. De verdachte zal maandag worden aangeklaagd en voorgeleid bij de rechter.

“Ons onderzoek heeft aangetoond dat Grace niet meer in leven is. Er is nu sprake van een moordonderzoek”, verklaarde hoofdinspecteur Beard. “We weten niet waar Grace is, maar we zullen haar vinden.” Er is een team van twintig man op de zaak gezet. De verdachte zou meewerken aan het onderzoek. “Ik weet dat alle Nieuws-Zeelanders vanavond in gedachten bij de familie van Grace zullen zijn,” aldus Beard.