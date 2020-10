Britse miljonair overlijdt tijdens recordpoging in Porsche bij snelheid van 385 km/u Erik Kouwenhoven

02 oktober 2020

21u00

Bron: AD.nl 0 De Britse miljonair en tv-presentator Zef Eisenberg (47) is gisteren overleden toen hij met een snelheid van bijna 400 kilometer per uur van de weg raakte en de auto omsloeg. Hij probeerde het Engelse autosnelheidsrecord op land te verbreken op de landingsbaan van een luchthaven waar hij in 2016 al bijna het leven liet.

Het ongeluk gebeurde op Elvington Airfield bij de Britse stad York. Eisenberg was een zelfverklaarde ‘snelheidsfreak’ en had volgens lokale media ongeveer 50 Britse en wereldsnelheidsrecords op zijn naam staan, waaronder een vermelding in het Guinness Book of Records.

Het snelheidsrecord dat Eisenberg wilde verbreken, staat momenteel op 334 kilometer per uur en werd al in 1970 gevestigd door coureur Tony Densham, schrijft Daily Mail. Volgens een bewaker van de luchthaven kwam Eisenberg om het leven toen zijn speciaal aangepaste Porsche 911 turbo met een 1.200 pk sterke motor naast de landingsbaan terechtkwam en omsloeg. Aan de foto's te zien was de auto speciaal aangepast met onder meer een remparachute.

Eisenberg, een voormalig bodybuilder en oprichter van sportvoedingsbedrijf Maximuscle, presenteerde eerder het programma ‘Speed ​​Freaks’. De Brit beleefde in 2016 nog een bijna fatale crash tijdens een recordpoging met 370 kilometer per uur op een door een straalmotor aangedreven motorfiets op Elvington Airfield. Vooralsnog is niet bekend of de omgekomen waaghals het snelheidsrecord heeft verbroken.

