Britse militair saboteert parachute van zijn vrouw om nieuw leven met Tinder-minnares te beginnen MVDB

12u39

Bron: BBC 0 Facebook Emile Cilliers en Victoria. Een Britse sergeant staat momenteel terecht voor een bizarre moordpoging op zijn vrouw.

Emile Cilliers (37) wordt ervan beschuldigd de parachute van zijn vrouw Victoria gesaboteerd te hebben. Op 5 april 2015 ging de parachute van Victoria (40) tijdens een sprong boven het vliegveld Netheravon niet open. De ervaren parachutiste overleefde de sprong wellicht enkel omdat de reserveparachute gedeeltelijk opende. Victoria liep verschillende zware verwondigen op.

Dit bleek echter al de tweede moordpoging. Enkele dagen eerder, op 29 maart 2015, zou Emile een gasleiding hebben beschadigd in hun keuken. Volgens de aanklacht was het bedoeling om een explosie te veroorzaken. Net die avond verbleef de militair op de kazerne. Op de gasleiding werd later opgedroogd bloed teruggevonden. Na een DNA-analyse bleek het overeen te komen met het bloed van Cilliers.

De man ging vreemd met een vrouw die hij had leren kennen via de dating-app Tinder. Op de koop toe leidde ontmoetingen met zijn ex-vrouw geregeld tot seks.

Schulden

Cilliers kampte met 22.000 pond (zo'n 24.600 euro) schulden en zou volgens de aanklager 120.000 pond (zo'n 134.600 euro) verzekeringsgeld hebben opgestreken bij een overlijden van zijn echtgenote.



Wat nog tegen de sergeant pleit, is het bezoek dat hij met Victoria een dag voor de parachutesprong aan de paraclub bracht. Hij huurde daar een valscherm, trok ermee naar het toilet en zou daar de sabotage hebben gepleegd.

Op de dag van de sprong zou hij naar zijn Tinder-minnares hebben gestuurd dat hun nieuwe leven nu echt van start kon gaan. Cilliers ontkent de moordpogingen, het proces wordt de komende dagen verdergezet.