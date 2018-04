Britse media: "May stuurt onderzeeërs naar Syrië" Redactie

De Britse premier Theresa May heeft onderzeeërs naar een plek gestuurd vanwaar ze Syrië kunnen bereiken met Tomahawk-kruisraketten. Dat beweert de Daily Telegraph. Een vergeldingsaanval zou donderdagnacht kunnen beginnen.

May heeft volgens de krant nog niet definitief besloten of ze meedoet aan de voorgenomen acties door de Verenigde Staten en Frankrijk maar wil ze snel kunnen reageren. Voor vandaag is er een extra kabinetsvergadering ingelast over de kwestie en Britse media vermoeden dat de premier goedkeuring van haar kabinetsleden wil. Volgens de BBC vraagt May het parlement niet om goedkeuring voor eventuele legerinzet.

Chemische aanval

Verschillende westerse landen overwegen het Syrische regime aan te vallen als vergelding voor een mogelijke gifgasaanval afgelopen weekend. Op woensdag liet May al weten dat alles erop wijst dat de Syrische regering achter de chemische aanval op Douma zit. Er kwamen tientallen mensen om het leven, onder wie kinderen, en honderden raakten gewond. Volgens de Britse premier mogen zulke ‘barbaarse’ daden niet ongestraft blijven.

Russisch veto

May veroordeelde de Russische veto bij de VN waar het land niet instemde met een onderzoek naar de toedracht van de aanval. Ook de secretaris-generaal van de VN benadrukte deze nacht nog dat hij het betreurt dat de Veiligheidsraad niet tot een oplossing is gekomen. Antonio Guterres meent dat voorkomen moet worden dat de situatie in Syrië "uit de hand loopt".

Donald Trump waarschuwde woensdagochtend al dat er raketten op Syrië zullen worden afgevuurd. "Rusland belooft elke raket die op Syrië wordt afgevuurd neer te schieten. Zet je schrap, Rusland, want ze zullen komen, mooi en nieuw en 'slim'" aldus de Amerikaanse president. Trump had gisteren een telefoongesprek met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan over de laatste ontwikkelingen in Syrië.