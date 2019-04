Britse media erg kritisch over nieuw uitstel: “Op weg naar vernederende Halloween-brexit” LH

11 april 2019

10u47

Bron: Belga 4 De beslissing om de deadline voor de brexit te verschuiven naar 31 oktober, valt niet in goede aarde bij de Britse media. Verschillende kranten spreken donderdag over een "vernedering", of lanceren de nieuwe term "Halloween-brexit".

Tijdens de Europese top over de Brexit in Brussel, is na urenlange onderhandelingen overeengekomen dat het Verenigd Koninkrijk tot 31 oktober de tijd krijgt om deur van de EU achter zich dicht te trekken. De beslissing over het uitstel viel even voor 2 uur 's nachts (1 uur in het Verenigd Koninkrijk). Voor heel wat Britse kranten was het dus te laat om in te gaan op de inhoud van het akkoord, maar op hun nieuwssites tonen de Britse media zich vandaag wel erg kritisch over het nieuwe uitstel.

Verschillende media leggen dan ook erg enthousiast de link met het griezelfeest Halloween, dat ook op 31 oktober plaatsvindt. "May's Halloweenhorror", meldde het hoofdartikel op de website van de tabloid The Daily Mail deze ochtend. "Groot-Brittannië is op weg naar een vernederende Halloween-brexit, nu de EU-leiders Theresa May genegeerd hebben en haar tot 31 oktober de tijd hebben gegeven om haar deal te laten goedkeuren", zo schrijft het blad over de flexibele verlenging van artikel 50.

"May's nachtmerrie", schrijft The Sun. "De Brexit is alwéér uitgesteld, tot Halloween, een vernedering voor May", zo klinkt het nog. "Zullen we ooit weggaan?”

"Brexit uitgesteld tot Halloween", vermeldde dan weer een hoofdartikel op de website van Daily Mirror. "Het is 'the nightmare before brexit' voor eurosceptici.”

Ook de krant The Telegraph heeft op haar website over een "Halloween-brexit". "Het uitstel betekent dat Groot-Brittannië komende maand zo goed als zeker zal deelnemen aan de Europese verkiezingen, wat tot woede leidt bij de Eurosceptische parlementsleden.”

Daarnaast toont ook The Guardian zich kritisch over de nieuwe verlenging van het brexitproces. De kop op de voorpagina van de krant luidde: "Europa luistert naar May en zegt nee". De columnisten van het blad gaan op de website nog dieper in op het nieuws. Daarin wordt gesproken over een vernederende nacht "waarop 27 andere landen over ons lot beslisten". "Groot-Brittannië zal in de EU blijven tot het eind van oktober, maar met minder macht en status (...) Het is het alsof je naar de tweede slaapkamer gestuurd worden om te slapen, of naar het tuinhuis.”

"Een vertraging zal de Brexit-impasse niet oplossen. Uiteindelijk kunnen alleen een publieke stemming of algemene verkiezingen dat doen", klinkt het nog bij The Guardian.

De gratis krant Metro legt op haar voorpagina dan weer de link met een ander groot nieuwsfeit van gisteren. De krant toont de foto van het zwarte gat, met daarnaast in grote letters de kop: "Hoe de brexit er uitziet vanuit de ruimte.”

Thursday's front page:

As EU dictates Britain's future

WHAT BREXIT

LOOKS LIKE

FROM SPACE#tomorrowspaperstoday #bbcpapers #skypapers pic.twitter.com/vZ1dzsFQX4 Metro Newspaper UK(@ MetroUKNews) link

