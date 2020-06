Britse marine test onbemande "droneboten" op afstandsbediening JOBR

25 juni 2020

11u56 0 De Britse marine is een testfase gestart met onbemande “droneboten” op afstandbediening. Voorlopig worden ze nog niet ingezet voor operaties, maar het is wel de bedoeling dat de boten binnenkort deel uitmaken van de Britse marinevloot. Volgens de zeemacht passen de boten in “de vloot van morgen”, een verzameling schepen vol nieuwe technologische snufjes.

Het testproject met de onbemande boten kost zo’n 3 miljoen pond, omgerekend ongeveer 3,3 miljoen euro. De boten, die de naam Pacific 24 kregen, varen individueel of in groep over zee aan een snelheid van 70 kilometer per uur.

Doordat de boten onbemand zijn, kunnen ze ingezet worden voor allerlei, al dan niet gevaarlijke, opdrachten. In essentie zijn de boten gebouwd als zoek- en reddingsboten. Zo worden ze op dit moment getest om drenkelingen te zoeken en te redden, maar ook om bijvoorbeeld drugssmokkel op te rollen. Later kunnen ze ook ingezet worden voor gevechten in oorlogsgebied.

Trendsetter

Volgens de Britse minister van Defensie is de test van de onbemande boten op afstandbediening “een belangrijke mijlpaal in de modernisering van de Britse marine”. “Onze marine doet er alles aan om internationale trendsetter te zijn en te blijven op technologisch vlak. Klaar om moderne manieren van oorlogvoeren tegen te gaan”, luidt het.

