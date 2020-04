Britse marine in verlegenheid gebracht: kapitein geschorst na lockdownparty op nucleaire onderzeeër KVDS

24 april 2020

15u07 6 De gezagvoerder van een nucleaire aanvalsonderzeeër van de Britse marine is op non-actief gezet nadat op sociale media beelden opdoken van een lockdownparty op het vaartuig. Dat meldt de BBC.

Op de beelden is te zien hoe de bemanning van de HMS Trenchant tijdens de lockdown aan het barbecueën en aan het feesten is. Ze lachen en dansen en volgens een bron van de Britse openbare omroep zouden sommigen ook alcohol aan het drinken geweest zijn.

Herstellingen

De onderzeeër was enkele maanden op patrouille geweest en lag op het moment van de feiten voor herstellingen aangemeerd in Devonport, in het zuidwesten van het Verenigd Koninkrijk. De bemanning moest in isolatie bij het vaartuig blijven.



Volgens de defensie-expert van de BBC zou de kapitein groen licht gegeven hebben voor het feest, ondanks waarschuwingen dat het misschien wel “ongepast” was. De marine zelf bevestigt dat er een onderzoek gestart is, maar wil nu nog geen commentaar geven.

In het Verenigd Koninkrijk zijn intussen al meer dan 18.000 mensen bezweken aan het nieuwe coronavirus.

Lees ook: Laatste drie cruiseschepen op zee komen vandaag eindelijk thuis, in een compleet andere wereld