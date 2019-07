Britse marine houdt (olie)tanker tegen: Iran is woedend en roept Britse ambassadeur op het matje AW

05 juli 2019

07u25

Bron: The Guardian, Belga 0 Iran is woedend nadat de militaire vloot van Groot-Brittannië in Gibraltar een olietanker tegenhield. Er werd vermoed dat die tanker olie ging leveren in Syrië, wat betekent dat EU-sancties overtreden zouden worden. Iran heeft inmiddels de Britse ambassadeur in Teheran op het matje geroepen.

Samen met de politie in Gibraltar, onderschepte een 30-koppige Britse marine een verdachte tanker. Die zou twee grote olievaten aan boord hebben gehad. Volgens Spanje werd de tanker op verzoek van de Verenigde Staten tegengehouden.



Een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelt het "illegale" tegenhouden van het schip dat onder Panamese vlag voer. "Verdere informatie wordt later gepubliceerd", aldus nog de woordvoerder. Wel riep het land de Britse ambassadeur Rob Macaire alvast op het matje. Die verdedigde de actie van Groot-Brittannië. “We verwelkomen zulke kordate acties”, zei hij. Op die manier worden de sancties tegen het regime van Syrisch president Bashar al-Assad simpelweg “bekrachtigd”.

EU-sancties

Ook het thuisfront heeft geen spijt van de marineactie. De Britse minister van Defensie, Penny Mordaunt, tweette vier foto's waarop te zien was hoe vier Britse mariniers zich aan boord van de tanker bevinden. De mariniers kwamen tussen in steun van de Gibraltarese autoriteiten, aldus Mordaunt. "Deze actie ontstond op basis van informatie die de regering van Gibraltar redelijke verantwoording gaf om aan te nemen dat het vaartuig, de Grace 1, sancties van de EU tegen Syrië overtrad", zei regeringsleider Fabian Picardo in een verklaring. "We hebben redenen om te geloven dat de Grace 1 een lading ruwe olie vervoerde naar de Banyas-raffinaderij in Syrië." Nog volgens Picardo is die raffinaderij eigendom van "een entiteit die onderworpen is aan EU-sancties".

As ever, fantastic work from the @RoyalMarines who used their specialist skills to board a cargo ship in support of a Gibraltaran authorities operation to enforce sanctions on Syria. @DefenceHQ pic.twitter.com/E7WmjaqFrZ Penny Mordaunt MP(@ PennyMordaunt) link

Spanje van zijn kant laat weten dat de tanker werd tegengehouden op vraag van de Verenigde Staten aan Groot-Brittannië. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Josep Borell gezegd. "We waren natuurlijk op de hoogte van deze operatie", aldus nog Borell. "Maar we zijn aan het bekijken op welke manier dit onze soevereiniteit heeft aangetast, in de zin dat het zich afspeelde in waters die volgens ons onder de Spaanse soevereiniteit vallen." Volgens Gibraltar maakt dat stuk zee deel uit van Groot-Brittannië, maar dat wordt dus betwist door Spanje.