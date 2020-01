Britse man en gezin missen evacuatievlucht uit Wuhan KVDS

31 januari 2020

13u46

Bron: The Guardia, BBC Radio 4, Kent Online 0 Een Britse man heeft aan verscheidene Britse media verteld hoe hij en zijn gezin donderdag de evacuatievlucht misten die hen vanuit de door het coronavirus getroffen Chinese stad Wuhan naar het Verenigd Koninkrijk moest brengen. En ze waren niet de enigen.

Adam Bridgeman, zijn Chinese echtgenote en hun pasgeboren zoontje slaagden er naar eigen zeggen niet in om een lift te vinden die hen op tijd op de luchthaven kon afzetten. Zijn vrouw zou zelfs nog de politie gebeld hebben om hulp te vragen, maar zonder resultaat.

Telefoontje

“Ik kreeg een telefoontje waarin verteld werd dat er om 5 uur ’s morgens een vlucht zou vertrekken en dat we om 1 uur op de luchthaven moesten zijn”, aldus Bridgeman. “We vreesden dat we het niet zouden halen. Maar kort daarna kregen we een tweede telefoontje om te zeggen dat de vlucht wat later zou vertrekken. Toen dachten we dat we misschien toch moesten gaan.”





Dat bleek makkelijker gezegd dan gedaan, want door de lockdown ligt het openbaar vervoer in Wuhan plat en mogen de meeste wagens niet rijden. “We probeerden een lift naar de luchthaven te vinden, maar dat lukte niet”, gaat de man verder. (lees hieronder verder)

Buitenlandse Zaken sprong daarop in de bres en regelde een wagen die hen zou oppikken, maar ook dat ging niet zoals gehoopt. “Jammer genoeg waren er wat problemen om hem op de juiste plek te krijgen om ons op te pikken”, klinkt het. “Toen hij er eindelijk was, hadden we nog maar 15 minuten om op de luchthaven te geraken. We gingen ervan uit dat het niet zou lukken en zijn dan maar weer naar huis gegaan.”

Het gezin is dus nog niet weg uit Wuhan. Buitenlandse Zaken zou wel beloofd hebben om het koppel op een andere vlucht te proberen krijgen “van een van de partners van het Verenigd Koninkrijk”.

Indonesische vrouw

Ook Nick en zijn familie haalden het niet. De man is Brits-Amerikaans en heeft een vrouw en twee kinderen in Wuhan. Hij twijfelde om naar de luchthaven te vertrekken omdat hem aanvankelijk was gezegd dat het niet zeker was of zijn Indonesische vrouw wel mee zou mogen vliegen. (lees hieronder verder)

Volgens de man was het veiliger om thuis te blijven dan om midden in de nacht door de spookstad te reizen. “We hebben er diep over nagedacht, maar besloten om onze zitjes op de vlucht op te geven, zodat er iemand anders in onze plaats meekon en er geen lege stoelen zouden zijn.”

Later kreeg het gezin te horen dat er een mondelinge toestemming was van de Chinese overheid dat de vrouw toch mee mocht. Nog enkele uren verder kwam er opnieuw telefoon met de vraag of het gezin hulp nodig had bij het transport. “Toen ik vertelde hoe ver we van de luchthaven zaten, kregen we als antwoord dat we er nooit meer op tijd zouden raken”, klinkt het.

Toen de vlucht vrijdagochtend om 9.45 uur uiteindelijk met enige vertraging opsteeg, bleken niet de verwachte 200 passagiers aan boord, maar amper de helft: 83 Britten en 27 mensen van andere nationaliteiten.