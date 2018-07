Britse man die vergiftigd werd met novitsjok terug bij bewustzijn IVI

10 juli 2018

18u55

Bron: Belga 0 De 45-jarige Charlie Rowley, die vergiftigd raakte met het zenuwgif novitsjok, is weer bij bewustzijn. Zijn toestand blijft kritiek, maar is stabiel. Dat heeft het ziekenhuis meegedeeld. "Dat is goed nieuws, maar we zijn er nog niet", laat het ziekenhuis weten. Rowley moet om het uur door specialisten behandeld worden.

De man en zijn 44-jarige partner Dawn Sturgess werden eind juni met vergiftigingsverschijnselen in Amesbury, nabij Salisbury, aangetroffen. De vrouw overleed zondagavond in het Salisbury District Hospital. De politie gaat ervan uit dat het koppel in aanraking is gekomen met een flesje of injectiespuit dat het zenuwgif bevatte. De dosis was erg hoog, volgens Scotland Yard. Er wordt onderzocht of er een link is met het geval Skripal.

De vergiftiging van het Britse koppel komt enkele maanden na de aanslag op de Russische ex-spion Sergei Skripal en zijn dochter Yulia met hetzelfde zenuwgif in Salisbury. Londen acht Moskou daarvoor verantwoordelijk. Rusland ontkent elke betrokkenheid. De Skripals hebben de aanslag overleefd.

Novitsjok is tijdens de Koude Oorlog ontwikkeld in de voormalige Sovjet-Unie.