Britse man beschuldigd van allereerste quarantainemoord op echtgenote KVDS

30 maart 2020

15u21 8 Een 69-jarige man wordt beschuldigd van de allereerste quarantainemoord in Groot-Brittannië. Anthony Williams zat samen met zijn vrouw Ruth (67) thuis in afzondering toen de stoppen doorsloegen.

Het drama gebeurde in een buitenwijk van de stad Newport, in het zuiden van Wales. Zaterdag om iets voor zeven uur ’s ochtends werd de lokale politie opgeroepen naar het adres van het koppel. Agenten vonden Ruth bewusteloos en ze reageerde niet. Ze werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Haar man wordt nu beschuldigd van moord.

Geschokt

Volgens buren zou het koppel al 20 jaar in de wijk wonen. Ze reageren geschokt op het nieuws. “Ik had hen al een tijdje niet meer gezien, maar iedereen hier zit binnen in quarantaine”, klinkt het in de krant The Times. “Ze leken altijd heel vriendelijke mensen.”



“Ruth was een knappe en verstandige vrouw”, vertelt een andere buur in de Daily Mail. “Ze had een geweldig gevoel voor humor. Ze lachte altijd en had een glinstering in haar ogen. Ruth en Anthony leken een erg toegewijd koppel. Dit komt als een complete verrassing.”



Anthony en Ruth zouden 45 jaar getrouwd geweest zijn en ook een dochter en zelfs al kleinkinderen gehad hebben. Over het motief en de omstandigheden van de moord is nog niets bekend.

De gepensioneerde man verscheen vandaag een eerste keer voor de rechter. Morgen moet hij opnieuw voorkomen. In de tussentijd blijft hij in de cel.

Huiselijk geweld

Stand Up to Domestic Abuse – een belangengroep die strijdt tegen huiselijk geweld – waarschuwt dat de quarantaine het risico op huiselijk geweld doet toenemen. “Daders en slachtoffers zijn normaal gezien niet 24 uur per dag bij elkaar in de buurt”, aldus Rachel Williams in de Daily Mail. “Ze moeten gaan werken en hebben een sociaal leven. Nu zitten ze 24/7 op elkaars lip zonder enige ademruimte. Dat is lastiger dan anders.”

