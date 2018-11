Britse legerchef: “Rusland vormt veel grotere dreiging dan IS” AW

24 november 2018

17u23

Bron: Belga 0 Rusland vormt momenteel een "veel grotere dreiging" voor de veiligheid in het Verenigd Koninkrijk dan de terreurgroep Islamitische Staat (IS). Dat verklaarde de Britse legerleider Mark Carleton-Smith in een interview met de krant The Telegraph.

"Rusland heeft getoond dat het bereid is zijn militaire macht te gebruiken om zijn eigen nationale belangen te verdedigen en uit te breiden", zegt hij. "De Russen proberen elke zwakheid en kwetsbaarheid die ze detecteren, uit te buiten". Carleton-Smith waarschuwt vooral voor "niet-traditionele" dreigingen vanuit Moskou, zoals cybercriminaliteit.



De dreiging van jihadistische terreurorganisaties is dan weer "afgenomen met de vernietiging" van de Islamitische Staat, zo klinkt het.

Vertroebelde relatie

De relaties tussen Londen en Moskou zijn al enige tijd vertroebeld. De Britten achten Rusland verantwoordelijk voor de vergiftiging van de Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia, begin maart in de Zuid-Engelse stad Salisbury. Ook verschillende cyberaanvallen worden aan Rusland toegeschreven. Moskou heeft alle aantijgingen altijd ontkend.

De Russische ambassade in het Verenigd Koninkrijk heeft zaterdag met sarcasme gereageerd op de verklaringen van Carleton-Smith. "De legerchef is niet bezorgd om IS? Geweldige globale strategische visie! ", zo luidt het op Twitter.

Army chief doesn't care about Isil? Great global strategic vision!