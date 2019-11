Britse leger en regering zouden oorlogsmisdaden hebben toegedekt PVZ

17 november 2019

19u06

Bron: AFP 0 De Britse regering en het leger hebben onderzoeken naar burgerdoden bij militaire operaties in Afghanistan en Irak in de doofpot gestopt. Dat blijkt althans uit een onderzoek van de krant The Times en de openbare omroep BBC. Het Britse ministerie van Defensie ontkent de beschuldigingen.

The Times en BBC hebben getuigenissen verzameld van een tiental gewezen leden van overheidsorganisaties die onderzoek deden naar mogelijke schendingen van mensenrechten door het Britse leger.

De Britse mediabedrijven verwijzen onder meer naar drie kinderen en één jongeman die in 2012 in Afghanistan gedood werden door een soldaat van de Britse elite-eenheid SAS. De betrokken soldaat zou daar nooit voor vervolgd zijn. Ook het geweld tegen gevangenen in de Iraakse stad Basra in 2003, waarbij minstens twee doden vielen, bleef ongestraft. Het dossier van een doodgeschoten Iraakse politieagent in datzelfde jaar, bleef eveneens zonder gevolgen.

De onderzoeken werden in februari 2017 stopgezet. Dat leidde toen al tot forse kritiek van de mensenrechtenorganisatie Amnesty International, omdat verschillende zaken nog niet waren opgelost.

Druk van ministerie van Defensie

Een van de betrokken onderzoekers zegt zondag in The Times dat er "een steeds grotere druk van het ministerie van Defensie" was om de dossiers "zo snel mogelijk af te sluiten". In een Panorama-uitzending die maandagavond zal worden uitgezonden door BBC, zegt een lid van het Iraq Historic Allegations Team (IHAT) ook dat "het ministerie van Defensie geen enkel intentie (had) om een soldaat van welke graad dan ook te vervolgen, tenzij het absoluut noodzakelijk was".

Het Britse ministerie van Defensie ontkent dat er sprake is van een doofpotoperatie. Na de afloop van de grondige onderzoeken heeft een onafhankelijke instantie (de Service Prosecuting Authority) beslist om niet over te gaan tot vervolgingen, zo luidt de reactie.