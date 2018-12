Britse Lagerhuis verwijt regering "minachting voor parlement" kv

04 december 2018

19u36

Bron: Belga 0 De leden van het Britse Lagerhuis hebben vandaag een motie goedgekeurd waarin de regering van eerste minister Theresa May "minachting voor het parlement" wordt aangewreven. De parlementsleden verwijten May dat ze weigerde om de volledige juridische adviezen over de brexit te publiceren.

De tekst werd met 311 stemmen tegen 293 aangenomen. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat een dergelijke motie tegen de Britse regering wordt goedgekeurd, zo zegt oppositiepartij Labour.

Andrea Leadsom, de minister die verantwoordelijk is voor de relatie met het House of Commons, verklaarde na de stemming dat regering alsnog de juridische adviezen zal vrijgeven. Dat zal gebeuren vóór 11 december, wanneer de cruciale stemming over het brexit-akkoord van May plaatsvindt.



Lagerhuis-voorzitter John Bercow beklemtoonde dat het "onvoorstelbaar" zou zijn dat de parlementsleden de adviezen niet volledig te zien krijgen voordat ze een beslissing nemen over het akkoord.

Meer over Theresa May

politiek