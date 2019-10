Britse Lagerhuis verwerpt vervroegde verkiezingen op 12 december ADN AW TTR

28 oktober 2019

17u30

Bron: Belga, anp 78 De EU-lidstaten aanvaarden het Britse verzoek om de brexit uit te stellen tot 31 januari 2020. Dat heeft Europees president Donald Tusk deze ochtend gemeld. Met het uitstel van drie maanden is een brexit zonder akkoord op 31 oktober, definitief van de baan. Het Britse Lagerhuis heeft geen groen licht gegeven om vervroegde verkiezingen te houden op 12 december, zoals premier Boris Johnson wil. Johnson had een tweederdemeerderheid nodig, maar kwam bij de stemming vanavond 35 stemmen te kort. Volg alles hieronder live.

Het Britse Lagerhuis heeft opnieuw geweigerd vervroegde verkiezingen goed te keuren. Premier Boris Johnson wilde dat die op 12 december gehouden zouden worden, maar kreeg onvoldoende steun. Veel parlementariërs onthielden zich van stemming.

Johnson ziet vervroegde verkiezingen als een manier om de impasse rond de brexit te doorbreken. Zijn Conservatieve Partij heeft geen meerderheid in het Lagerhuis. Daardoor was hij ook vandaag weer afhankelijk van de steun van de oppositie, omdat twee derde van de parlementariërs moet instemmen met een vervroegde stembusgang.

Te weinig draagvlak

De premier had de steun nodig van 434 Lagerhuisleden, maar kwam daar niet bij in de buurt. 299 parlementariërs waren voor vervroegde verkiezingen, 70 stemden tegen de motie. De rest onthield zich.

De premier vroeg het parlement al twee keer eerder om vervroegde verkiezingen, maar daar was steeds te weinig draagvlak voor. De grootste oppositiepartij Labour heeft feitelijk een veto over de kwestie. Partijleider Jeremy Corbyn heeft gezegd in principe wel voor verkiezingen te zijn, maar pas als de dreiging van een brexit zonder deal helemaal van tafel is.

Uitstel

Johnson vraagt de Europese Unie om een nieuw uitstel van de brexit tot na 31 januari uit te sluiten. Dat doet hij in een brief aan Europees president Donald Tusk. De Europese lidstaten stemden deze ochtend in met een nieuw flexibel uitstel van de brexit, dit keer tot 31 januari 2020. Ze gingen daarmee in op de vraag van de Britse premier Boris Johnson, die zich daartoe verplicht zag nadat hij zijn brexitakkoord niet op tijd door het Lagerhuis kreeg.

Johnson heeft Europees president Donald Tusk vanavond in een brief bevestigd dat het Verenigd Koninkrijk akkoord gaat met dat uitstel. Maar “zoals u weet heb ik geen andere keuze (..)”, schrijft hij erbij. Johnson zei eerder al dat hij liever “sterft in een gracht” dan de brexit opnieuw uit te stellen.

In zijn brief maakt Johnson zijn tegenzin expliciet duidelijk. “Deze ongewenste verlenging van het Europees lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk brengt schade toe aan onze democratie en aan de relatie met onze Europese vrienden”, zegt hij. De Britse premier waarschuwt ook voor mogelijke gevolgen in de interne winkel in Brussel. “We zullen de Europese werking uiteraard niet met opzet verstoren, maar ik moet benadrukken dat ik de verantwoordelijkheid heb als eerste minister om de nationale belangen van het VK te beschermen gedurende deze periode, ook in Europese besluitvorming.”

The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure. Donald Tusk(@ eucopresident) link