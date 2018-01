Britse kwaliteitskrant The Guardian voortaan ook op tabloidformaat TT

De Britse krant The Guardian, een van de grootste kwaliteitskranten van het land en een progressief baken in een zee van rechtse tabloids, verschijnt vanaf vandaag zelf op tabloidformaat. Ook het logo en de website van de krant zijn volledig vernieuwd.

The Guardian zit midden in een drie jaren durende transformatie die er tegen 2019 voor moet zorgen dat de krant eindelijk break even draait. Als een van de weinige kranten wereldwijd weigert The Guardian al jarenlang om met een betaalmuur te werken. Alle inhoud op de site is gratis voor iedereen te lezen, de krant roept trouwe lezers wel op een vrije gift te doneren.

Maar die aparte strategie levert, mede door dalende advertentie-inkomsten, voorlopig niet het nodige geld op. In april 2017 werd een jaarverlies genoteerd van bijna 45 miljoen pond (50 miljoen euro), tegenover bijna 68 miljoen pond (77 miljoen euro) in 2016.

Met het nieuwe tabloidformaat zal de krant nu flink kunnen besparen. Tot vorige week werd de krant en de zondagse versie The Observer als een van de enige nog in het grotere Berliner-formaat gedrukt, waarvoor ze in 2005 speciale drukpersen had moeten laten bouwen, goed voor een kost van 80 miljoen pond (90 miljoen euro). Omdat er meerdere spelers zijn die in tabloidformaat kunnen drukken, ligt de kost lager.

De afgelopen maanden en jaren verdwenen bij de krant al 300 jobs.

