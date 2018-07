Britse kustwacht waarschuwt na 15 interventies op één dag: "Gebruik opblaasspeelgoed enkel in het zwembad" Raluca Peca

03 juli 2018

15u00

Bron: BBC 1 Een opblaasbare eenhoorn, flamingo en een opblaasboot, dit zijn slechts enkele voorbeelden van opblaasbaar speelgoed waarop mensen wegdreven in de kust van de Zuid-Engelse badplaats Hampshire . Er werd zowel vanuit de lucht als op zee naar hen gezocht. De kustwacht meldt dat hun reddingsteam en hun helicopter gisterenavond al 15 mensen gered heeft. Piers Stanbury, lid van de Britse kustwacht waarschuwt: "Opblaasspeelgoed mag niet op zee gebruikt worden."

De meesten dobberden weg tot Hayling Island, een eiland aan de kust van Hampshire. Het record van de langste afstand die werd afgelegd op een opblaasspeeltje bedraagt 400 meter, voorbij Hayling Island. De opblaasbare eenhoorn en zijn baasje belandden in "een van de drukste vaarwegen ter wereld," zegt de kustwacht.

Alleen voor het zwembad

Het reddingsteam werd gisteren meer dan 18 keer gebeld omdat mensen op opblaasspeelgoed te ver weg waren gedreven en niet meer konden terugkeren. "Het tij ging naar laagwater, waardoor mensen van de kust werden weggetrokken. Een persoon kwam terecht in de haven van Portsmouth, waar ze de doortocht van de veerboten verhinderden," aldus Stanbury. "Opblaasspeeltjes horen enkel thuis in zwambaden, niet aan de kust waar ze al heel snel iemand in levensgevaar kunnen brengen."

De kustwacht en het reddingsteam waren niet tevreden. Ze zeggen dat ze veel tijd verloren om te zorgen dat het achtergelaten speelgoed "niemand in gevaar zou brengen."

21 uur op luchtmatras

Dit is niet de eerste keer deze zomer dat er zich problemen voordoen met opblaasspeelgoed. Een Russische toeriste dobberde 21 uur lang rond op de Griekse zee nadat haar luchtmatras werd meegesleurd door de sterke stroming. Ze werd elf kilometer van de kust teruggevonden door een vliegtuigje van Frontex, dat eigenlijk naar bootvluchtelingen op zoek was.