Britse kustwacht redt meer dan 120 migranten op kleine bootjes uit Kanaal en Noordzee HAA

08 mei 2020

17u10

Bron: ANP, Reuters 0 De Britse kustwacht heeft meer dan 120 migranten op zeven kleine bootjes op het Kanaal en de Noordzee gered. Dat heeft de Franse kustwacht bekendgemaakt. De reddingsactie vond plaats in de nacht van donderdag op vrijdag.

"Het is logisch dat migranten in Franse vluchtelingenkampen deze gevaarlijke reis willen ondernemen", zegt een Franse vluchtelingenorganisatie. "De situatie in de kampen is afschuwelijk."

De afgelopen maanden zijn veel mensen tegengehouden door de Franse en Britse kustwacht die probeerden in kleine bootjes naar het Verenigd Koninkrijk te varen. Het gaat vaak om mensen uit Azië, het Midden-Oosten en Afrika, die hopen op een betere toekomst in het Verenigd Koninkrijk. Veel vluchtelingen komen uit oorlogsgebieden als Syrië.