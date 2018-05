Britse kustwacht redt jongen (13) die aan vingertoppen aan klif bengelt kv

12 mei 2018

03u01

Bron: The Telegraph, Kent Online 0 Een Britse tiener is vrijdag nabij Dover op het nippertje aan de dood ontsnapt nadat hij door de Britse kustwacht uit een bijzonder netelige positie bevrijd werd. De dertienjarige jongen hing al een half uur aan een rotswand te bengelen en hield zich enkel vast met de toppen van zijn vingers.

De jongen was de 100 meter hoge klif nabij Dover beginnen beklimmen vanaf een uitsteeksel langs de klif, toen hij op een bepaald ogenblik ontdekte dat hij niet meer omhoog of omlaag kon.

De kustwacht haastte zich ter plaatse en trof de tiener aan toen die zo’n 55 meter boven de grond bengelde. Redders konden de jongen niet bereiken omwille van het dichte struikgewas en al snel werd beslist om de helikopter in te schakelen.

De situatie was “bijzonder moeilijk gezien de extreem gevaarlijke situatie waarin de jongen zich bevond”, zegt James Lorraine, helikopterpiloot van de Britse kustwacht. “We wisten dat hij het niet veel langer zou kunnen volhouden aangezien hij er al zo’n 30 minuten hing”.

Uiteindelijk werd de jongen met een lier en een 60 meter lange kabel weer in veiligheid gebracht. Hij houdt enkel wat schaafwonden en blauwe plekken aan het avontuur over.

Hij heeft “heel erg veel geluk” gehad zegt Matt Pavitt, regiocommandant van de kustwacht. “De jongen hield zich meer dan 30 minuten vast aan zijn vingertoppen om te vermijden dat hij van de steile rotswand zou vallen. Als hij had losgelaten zou het heel anders afgelopen zijn.”

“Het duurde maar een paar minuten eens de helikopter ter plaatse was, maar gedurende die paar minuten hielden we de adem in, [hopend] dat de jongen nog een paar minuutjes zou volhouden", aldus Pavitt. Hij roept toeristen op om voorzichtig te zijn in de omgeving van de kliffen en om meteen te melden wanneer iemand zich in gevaar bevindt.