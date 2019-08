Britse krijgt levenslang voor moord op haar twee dochtertjes die “haar seksleven in de weg stonden” jv

02 augustus 2019

12u57

Bron: BBC, The Independent, The Sun, Birmingham Live 2 De 23-jarige Louise Porton is gisteren in Birmingham, na een proces van vijf weken, veroordeeld voor de moord op haar twee dochtertjes Lexi Draper en Scarlett Vaughan begin vorig jaar in Rugby. Volgens de aanklager “stonden de meisje het seksleven van Porton in de weg”. Zelf ontkende de moeder de twee moorden. Vandaag kreeg ze haar strafmaat te horen: levenslang met een minimum van 32 jaar cel.

Porton is een deeltijds model en escorte uit Beechwood Court in Rugby. Haar twee kindjes overleden met achttien dagen tussen. De driejarige Lexi zou al even dood geweest zijn toen Porton op 15 januari 2018 de hulpdiensten belde. Nog geen drie weken later, op 1 februari, riep Porton opnieuw pas veel te laat hulp in. De toestand van Scarlett, amper 17 maanden, “leek niet dringend”, verklaarde ze. Ze reed eerst zelf naar het hospitaal, maar zette haar auto onderweg op de parking van een shoppingcenter in Rugby om de ambulance te bellen. De hulpverlener kwam negen minuten later ter plaatse. Te laat voor Scarlett, die al “ijskoud en helemaal levenloos” was. Op beelden van een bewakingscamera is te zien dat Porton op weg naar het ziekenhuis ook nog was gaan tanken, terwijl Scarlett op de achterbank lag en waarschijnlijk al dood was.

De meisjes waren beiden slachtoffer van opzettelijke obstructie van de luchtwegen. Wurging of verstikking, in gewone mensentaal. “Daar zijn overweldigende aanwijzingen voor", zei aanklager Oliver Saxby. Artsen vonden alleszins geen natuurlijke doodsoorzaak. De dag voor Lexi’s overlijden werd Louise Porton door een bewakingscamera gefilmd met haar twee dochters. Er zijn ook beelden opgedoken van Porton die een levenloze Scarlett in haar armen houdt in een hotel in Rugby. Ze noemde het vermoeden dat haar dochter toen al dood was “compleet vals”.

Toen Lexi begin januari in het ziekenhuis lag, maakte Louise Porton er naaktfoto’s op de toiletten en regelde een seksdate tegen betaling met een man. Lexi was op 4 januari, elf dagen voor haar dood, opgenomen met ademhalingsproblemen. Ze vertoonde symptomen van opzettelijke verstikking, maar de artsen vermoedden destijds geen kwaad opzet en dachten aan een infectie van de luchtwegen. Daags na Lexi’s dood was Porton erg actief op datingapps. Ze had ook een date die avond. Twee dagen voordat ze ook Scarlett zou wurgen, was Porton volgens een getuige aan het “lachen, Facetimen en praten met een man” in het uitvaartcentrum.

De moeder van de meisjes bleek op het internet te hebben gegoogeld naar vragen als “kan je sterven als je neus toegeknepen en je mond dichtgeplakt wordt?” en “tot hoelang na verdrinking kan je gereanimeerd worden?”. Ze wou ook weten hoelang het duurt voor een lijk “tot aan de schouders koud wordt”. Volgens Saxby “stonden de kinderen in de weg van wat zij wou, wanneer zij het wou en met wie zij het wou”.

Porton toonde nooit enige emotie tijdens het onderzoek, zei speurder Pete Hill van de politie van Warwickshire. “Ik zal nooit begrijpen waarom Louise Porton haar kinderen vermoord heeft”, zei hij. Afgelopen november postte ze plots op Facebook foto’s van Lexi en Scarlett met het bijschrift: “Mama’s engels te vroeg weggerukt van mij. We zullen jullie nooit vergeten. RIP”.

De vader van de meisjes, Chris Draper, had geen contact met zijn dochters. Scarlett had hij zelfs nooit gezien, wat het voor hem “allemaal nog hartverscheurender” maakte. “Mijn enige troost is dat Lexi en Scarlett samen zijn”, zei hij.

De moeder van Louise Porton, Sharon, weigerde het proces bij te wonen. Ze “haat” haar dochter nu, zei haar partner.

Louise Porton moet nu minstens 32 jaar van haar levenslange celstraf uitzitten. Pas daarna kan ze vervroegd vrijkomen. In haar verdict sprak rechter Amanda Yip over een “zekere graad van voorbedachtheid”, die bleek uit het onderzoek van Portons smartphone. “Dit is geen geval van een jonge moeder die handelde in het heetst van het moment. Er zijn bewijzen voor uw berekende beslissingen. Tussen de sterfgevallen in zette u uw leven gewoon voort zoals anders.”