Britse kranten verdeeld over nieuwe ontwikkeling in brexit: overwinning voor May of niet? KVDS

30 januari 2019

09u26

Bron: Belga 0 Zijn de gebeurtenissen in het Britse Lagerhuis van gisteravond een overwinning voor premier Theresa May en haar deal of niet? De Britse kranten zijn het er niet eens over.

Het House of Commons schaarde zich dinsdagavond achter twee amendementen op het akkoord dat premier May eerder had bedisseld met de EU en dat daarna door datzelfde parlement genadeloos werd afgeschoten. Ten eerste krijgt ze een mandaat om in Brussel "alternatieve regelingen" los te krijgen die de Ierse backstop moeten vervangen. Ten tweede gaven de parlementsleden hun goedkeuring aan een tekst die een brexit zonder akkoord principieel uitsluit. Maar hoe zo'n no deal-scenario dan vermeden moet worden, wordt niet vermeld.

Conservatieve kranten

De Britse pers reageert verdeeld op die gebeurtenissen. Een aantal conservatieve kranten vindt het een duidelijke overwinning voor May en haar deal met de EU. The Daily Express is misschien wel de meest positieve. “She dit it” (Ze heeft het gedaan) klinkt het daar. De krant noemt May een "onverzettelijke eerste minister", die "een van de opmerkelijkste ommezwaaien in de politieke geschiedenis heeft gerealiseerd".





The Sun focust vooral op de beruchte backstop, die een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland moet vermijden. “Backstop terug van de afgrond”, kopt de krant. Volgens The Sun heeft May nu "de wind in de zeilen" om in Brussel aanpassingen te gaan vragen. Bovendien boekte ze gisteren een dubbele overwinning, omdat het amendement van de Labour-backbencher Yvette Cooper geen groen licht kreeg. Cooper vroeg daarin een uitstel van de brexit tot eind dit jaar. (lees hieronder verder)

Kwaliteitskrant The Times is realistischer. De verdienste van Theresa May is dat ze haar partij verenigd heeft gekregen rond een potentieel nieuw akkoord met de EU. Maar tegelijkertijd waarschuwt de krant dat ze er in Brussel niet voor staan te springen het echtscheidingsakkoord opnieuw op te breken.

Knieval

Volgens The Guardian heeft May dan weer vooral een knieval gedaan voor de felle brexiteers in haar partij, door een amendement te aanvaarden dat eigenlijk haar eigen deal ondergraaft. Bovendien zijn ze unaniem aan het Schumanplein, klinkt het: de Europese Unie zal geen toegevingen doen over de backstop. "May gaat terug naar Brussel maar de EU zegt: er is niets veranderd", kopt de krant dan ook.

Ook The Financial Times focust op de volgende stappen. May zit nu op "ramkoers" met Brussel, klinkt het daar.

The Daily Mirror verwoordt het als volgt: “May's deal is terug van de dood.. voorlopig”.