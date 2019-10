Britse krant legt mensensmokkel vanuit België bloot: “Trip kan 12 tot 16 uur duren, afhankelijk van de vertraging van de ferry” TT

27 oktober 2019

08u56

Bron: Belga 0 Undercover opererend heeft een journaliste van de Britse krant Daily Mail contact gehad met een Albanese mensensmokkelaar die een route via België uit de doeken deed, zo staat vandaag in de krant te lezen.

De krant ontdekte dat er in het noordoosten van Londen een Albanees vertoeft die aanbiedt migranten het land binnen te smokkelen. De man zou naar eigen zeggen zelf via een vrachtwagen illegaal ingeweken zijn. Een journaliste contacteerde hem en kreeg te horen dat zij 17.000 pond zou moeten betalen voor valse papieren die het haar mogelijk moesten maken vanuit de Albanese hoofdstad Tirana te vliegen.

Een alternatief was dat zij voor 14.000 pond als verstekeling in een vrachtwagen vanuit België Groot-Brittannië zou kunnen bereiken.

De koelcontainer waarin woensdag 39 lijken zijn ontdekt, was vanuit Zeebrugge naar het Engelse Purfleet verscheept.

De Albanees vertelde vrijdag dat de trip vanuit België twaalf tot zestien uur kan duren, naargelang de ferry “vertraging heeft opgelopen”. “Ik heb het zelf gedaan”, zou hij tegen de journaliste hebben gezegd. “Ik probeerde de gemakkelijkste manier te vinden voor u, begrijpt u?”

De betaling zou na aankomst in Groot-Brittannië gebeuren, maar de mensensmokkelaar vroeg details rond een vriend in Londen die garant zou staan voor het geld. Toen de verslaggeefster zei schrik te hebben na het drama van vorige week kreeg ze te horen dat het “een dubbeltje op zijn kant” is. De man begon volgens de krant ook te lachen toen ze bleef aandringen schrik te hebben.

“Politie zit mensensmokkelaars op de hielen”

In het onderzoek naar de dood van de 39 slachtoffers worden overigens snel nieuwe arrestaties verwacht, schrijft de Irish Mirror vandaag. Volgens de krant zitten de Ierse en Britse politie de mensensmokkelbende die verantwoordelijk zou zijn voor de tragedie op de hielen. In Engeland zijn al vier mensen gearresteerd, onder wie de vrachtwagenbestuurder.

In Dublin is gisteren ook een 23-jarige Noord-Ier gearresteerd in verband met een niet gerelateerd openstaand gerechtelijk bevel. Hij is gisteren voor een rechtbank verschenen.

De arrestatie gebeurde toen hij met zijn vrachtwagen ontscheepte van een ferry die vanuit Frankrijk kwam. Dat voertuig wekte de interesse op van de politie van Essex die het drama in dat graafschap onderzoekt. De Ierse politie heeft de truck in beslag genomen. Volgens de Irish Times zou de blauwe Scania de laatste drie dagen in Frankrijk zijn geweest.

Meer over België

demografie

illegalen

samenleving

immigratie

Londen

Frankrijk

Groot-Brittannië