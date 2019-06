Britse koningin dankt de D-Day-veteranen voor hun geest en vastberadenheid bvb

05 juni 2019

16u50

Bron: Belga 1 De Britse koningin Elizabeth II heeft vandaag bij de herdenkingsplechtigheid voor de 75ste verjaardag van de landing van de meer dan 150.000 Britse, Amerikaanse, Canadese en andere geallieerde troepen in Normandië tijdens de Tweede Wereldoorlog de veteranen uitdrukkelijk bedankt.

Haar vader, koning George VI, had destijds een nieuwe geest en een onbuigzame vastberadenheid gevraagd van de manschappen, zei de koningin in het Zuid-Engelse Portsmouth. "Dat is precies wat veel dappere mannen in de strijd hebben getoond, beseffend dat het lot van de wereld van hun succes afhankelijk was. Maar veel jonge mensen zijn nooit naar huis teruggekeerd", benadrukte het Britse staatshoofd.

De 93-jarige koningin alludeerde tijdens de ceremonie ook naar haar leeftijd: "Toen ik aan de plechtigheden voor de 60ste verjaardag van de landing op D-Day deelnam, dacht een aantal mensen dat het de laatste dergelijke gebeurtenis zou zijn. Maar de oorlogsgeneratie, mijn generatie, is veerkrachtig - en ik ben blij dat ik vandaag met jullie in Portsmouth samen ben.”



De koningin stond eerder met de andere gasten verschillende keren recht toen veteranen het podium betraden. De meeste gasten waren donker gekleed. De koningin droeg echter een roze jas en hoed, ze houdt van opvallende kleuren. Ook premier Theresa May zette een kleurrijk accent met een muntkleurige jas.

Aan de ceremonie namen ook de Franse president Emmanuel Macron, zijn Amerikaanse collega Donald Trump, de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Canadese premier Justin Trudeau en de Britse troonopvolger prins Charles deel. België werd vertegenwoordigd door ontslagnemend premier Charles Michel en baron Ludo de Vleeschauwer, een veteraan van de Royal Navy. Na de festiviteiten worden ongeveer 300 veteranen vanuit Portsmouth over zee naar Normandië gebracht in herinnering aan de gevaarlijke overtocht die de vele soldaten in juni 1944 over het Engelse Kanaal hebben gemaakt.

“Geschenk van de geschiedenis”

Merkel bestempelde de bijeenkomst van de Westerse zegevierende machten van de Tweede Wereldoorlog en Duitsland als een "geschenk van de geschiedenis" voor vrede en vrijheid. De landing van de geallieerden in Normandië heeft Duitsland eindelijk bevrijd van het nationaal-socialisme en legde de basis voor de naoorlogse orde, zei de CDU-politica in de marge van de herdenking.

"Dat ik er vandaag als Duitse bondskanselier bij kan zijn en dat we vandaag samenwerken voor vrede en vrijheid, is een geschenk van de geschiedenis, dat we moeten beschermen en onderhouden", zei Merkel tegen journalisten.

Voor de ceremonie had ze een korte ontmoeting met Trump. Volgens een Duitse regeringswoordvoerder duurde de bijeenkomst ongeveer twintig minuten. Woordvoerster Sarah Sanders van het Witte Huis deelde mee dat Trump en Merkel de actuele situatie in Libië en de verslechterende toestand in West-Afrika hadden besproken. Ze zijn het eens geworden hun gesprekken op de G20 eind deze maand in het Japanse Osaka voort te zetten.

Merkel was vorige week in de VS maar had daar geen ontmoeting met Trump. Afgelopen donderdag haalde de bondskanselier in een toespraak voor de afgestudeerden van de Amerikaanse elite-universiteit Harvard in Cambridge in de buurt van Boston scherp uit naar de nationalistische en protectionistische politiek van Trump zonder hem bij naam te noemen.