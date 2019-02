Britse klimmer (30) vermist op ‘Killer Mountain’. Zijn moeder stierf 24 jaar geleden op tweede hoogste berg ter wereld KVDS

27 februari 2019

22u32

Bron: BBC, NY Times, La Repubblica 0 Er is al drie dagen geen nieuws meer van een Britse klimmer die samen met een Italiaan op weg is naar de top van de Nanga Parbat in Pakistan. Dat is de negende hoogste berg ter wereld. Tom Ballard (30) is de zoon van klimster Alison Hargreaves. Zij haalde in 1995 als eerste vrouw zonder hulp de top van Mount Everest, maar stierf datzelfde jaar op de flanken van de beruchte K2.

Het was zondag dat er voor het laatst contact was met Tom Ballard en Daniele Nardi (42). Ze zaten toen op 6.300 meter hoogte, een kleine 2.000 meter van de top van ‘Killer Mountain’. De berg – die 8.126 meter hoog is – kreeg die bijnaam omdat er al zo veel doden op zijn hellingen vielen. Hij heeft de reputatie erg moeilijk te beklimmen te zijn, zeker in de winter en bij slecht weer zoals nu.





Tijdens het laatste contact met het basiskamp maakten de klimmers gewag van “slecht weer, mist, ijzel en hevige wind”. Pas vandaag trokken de wolken op, maar pogingen om hen te spotten met verrekijkers vanuit het basiskamp waren onsuccesvol. Er is ook geen gps-signaal meer of een signaal van hun satelliettelefoon. Een zoekactie is voorlopig uitgesteld door de oplopende spanningen tussen Pakistan en India. Morgenvroeg wordt de situatie herbekeken. (lees hieronder verder)

Ballard woonde de laatste jaren met zijn vader in de Italiaanse Dolomieten. Hij staat hoog aangeschreven in de klimwereld. “Hij is een ongelofelijke klimmer en iemand die je echt bij je zou willen hebben als je op expeditie gaat”, aldus Nicholas Hobley van het online magazine Planet Mountain bij de Britse openbare omroep BBC. Volgens hem is het nog maar één keer eerder gelukt om de Nanga Parbat te beklimmen in de winter. Het is er dan “extreem gevaarlijk”.





Nardi zou al sinds 2012 elk jaar geprobeerd hebben om de top te bereiken in de winter, maar slaagde daar nog niet in. Hij kent het gebied wel goed. Volgens zijn team is de situatie “zorgwekkend” omdat er ook de komende dagen nog slecht weer wordt voorspeld. Ze wachten op nieuws uit het basiskamp en de ervaren Pakistaanse bergbeklimmer Ali Sadpara staat klaar om naar de Nanga Parbat te vliegen om op zoek te gaan naar de twee mannen. Zodra het luchtruim weer open gaat. (lees hieronder verder)

Een woordvoerder van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken liet al weten in contact te staan met de autoriteiten in Pakistan in verband met de verdwijning van Ballard. Ook de Italiaanse ambassadeur in Pakistan zet druk om met een reddingsactie te kunnen starten.

Moeder

Bergbeklimmen zit Ballard in het bloed, al is het te hopen dat hij niet hetzelfde lot ondergaat als zijn moeder. Alison Hargreaves bereikte in 1995 als eerste vrouw solo en zonder zuurstofflessen de top van Mount Everest, maar stierf drie maanden later bij het afdalen van de K2 in Pakistan. Ze had op 13 augustus in de late namiddag de top van de tweede hoogste berg ter wereld bereikt en was enkele uren later op de terugweg, toen ze overvallen werd door een storm en stierf. Ze was 33. (lees hieronder verder)

Born on this day, 1962.02.17; Alison Hargreaves, British climber, who ascended Everest and K2 within three months without supplementary oxygen in 1995. She died on descent of K2, aged 33. Info: https://t.co/c98T97VYGp. Photo: https://t.co/q2jA8MYYsI. pic.twitter.com/Wq22A9Fksy Everest Today(@ EverestToday) link

De Nanga Parbat werd overigens maar voor het eerst bedwongen in 1953. Dat was 58 jaar na de eerste poging in 1895. Bij alle pogingen samen kwamen in totaal 31 klimmers om het leven.