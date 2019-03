Britse keten haalt messen uit de schappen na reeks moorden met messen op Engelse tieners KVE

09 maart 2019

13u48

Bron: ANP 0 Een Britse supermarktketen stopt met de verkoop van losse keukenmessen. Het bedrijf reageert daarmee op een golf moorden met messen op Engelse tieners.

“We weten dat losse messen het meest gestolen type mes is en daarom hebben we besloten ze uit de winkels te halen'', aldus de winkelketen Asda. Aan mensen jonger dan 18 jaar mogen in Groot-Brittannië geen messen worden verkocht.

Sinds begin dit jaar zijn al tien tieners in de leeftijd van 14 tot 19 jaar met messteken om het leven gebracht.