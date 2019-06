Britse kandidaat-premier geeft toe dat hij cocaïne heeft gebruikt “tijdens verschillende sociale gelegenheden” TT

08 juni 2019

08u51

Bron: The Guardian, The Daily Mail 1 Michael Gove, de Britse minister van Milieu en kandidaat om Theresa May op te volgen als premier, heeft in een interview gezegd dat hij jaren geleden verschillende keren drugs heeft gebruikt. Nu vindt Gove dat “een fout”. Volgens een boek dat over hem verschijnt, gaat het om cocaïne.

“Ik heb verschillende keren drugs genomen tijdens sociale gebeurtenissen, meer dan 20 jaar geleden”, zegt Gove in een interview aan The Daily Mail. “Ik was toen een jonge journalist. Het was een fout. Ik kijk er nu op terug en denk: ‘Had ik het maar nooit gedaan.’”

Goves bekentenis komt er net voordat er een boek over hem uitkomt, getiteld ‘Michael Gove: A Man in a Hurry’ (Michael Gove, een gehaast man). Volgens de auteur, journalist Owen Bennett, gaf Gove in 2016 aan zijn adviseurs al toe cocaïne te hebben gebruikt. Ook toen zat Gove in de race om het voorzitterschap van de Conservatieve partij, die uiteindelijk door Theresa May werd gewonnen. Zijn adviseurs raadden hem toen aan op eventuele vragen enkel te antwoorden dat “politici het recht hebben op een privéleven voordat ze de politiek instapten”.

“Het boek is correct”, zegt Gove in het interview. “Ik heb drugs genomen. Het is iets waar ik veel spijt van heb. Drugs maken levens kapot. Ze zijn gevaarlijk, en het was een fout.”

Gove doet ook deze keer mee aan de verkiezing van een nieuwe Conservatieve voorzitter en premier. Hij wordt gezien als de derde grootste kanshebber. Gove hoopt dat zijn bekentenis zijn kandidatuur niet schaadt. “Ik denk niet dat fouten uit het verleden je diskwalificeren”, zegt hij aan The Daily Mail. “Het is uiteraard aan mijn collega’s in het parlement en aan de leden van de Conservatieve partij om te beslissen of ik hun leider mag zijn. Maar ik denk dat alle politici een leven hebben gehad vóór de politiek. Zeker toen ik als journalist aan de slag was heb ik nooit gedacht dat ik in de politiek zou stappen.”

Eerder gaven ook minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt en zijn voorganger Boris Johnson toe dat ze ooit drugs hadden genomen. In 2005 verklaarde Johnson dat hem “ooit een keer cocaïne was aangeboden, maar ik moest niezen en het is dus mijn neus niet binnen geraakt”. Drie jaar later gaf hij toe toch cocaïne en marihuana te hebben gebruikt als tiener.

