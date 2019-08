Britse jongen (15) steekt op Tenerife zijn ouders neer en springt vervolgens in ravijn Tom Tates

29 augustus 2019

20u09

Bron: AD.nl 18 Een 15-jarige Britse jongen is op het Spaanse eiland Tenerife in een 15 meter diepe ravijn gesprongen nadat hij in de badplaats Costa Adeje zijn ouders had neergestoken. Na het gezinsdrama zijn de vader en moeder met ernstige verwondingen naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De jongen overleefde zijn ‘dodensprong’ en ligt onder politiebewaking weer in een ander hospitaal.

Volgens Britse media gaat het om een gezin dat al langere tijd in het zuidwesten van het Canarische eiland woont. Het drama vond gisteren plaats op straat, dicht in de buurt van barretjes en restaurants en voor het oog van tientallen toeristen. In het drukke gebied bevindt zich een rotsformatie met diepe kloven die niet voorzien zijn van een afrastering. Ooggetuigen meldden dat de jongen tijdens een woordenwisseling met zijn ouders een mes tevoorschijn haalde en ‘uit het niets en schreeuwend’ begon te steken. Toen zijn vader en moeder bloedend op de grond lagen, nam de jonge Brit een aanloop en sprong hij de diepte in.

De Spaanse politie wil niet veel zeggen over het drama. Wel dat de drie buiten levensgevaar zijn, dat de jongen psychische problemen zou hebben, zich van het leven wilde beroven en dat de zaak uitvoerig zal worden onderzocht. De 15-jarige is nog niet officieel aangehouden, omdat hij daarvoor te ernstig gewond is. Hij zou nog niet aanspreekbaar zijn. “Dit is een uitzonderlijk geval van extreem geweld binnen een gezin”, stelt de politie in een verklaring. “Het vermoeden bestaat dat de verdachte al langere tijd geestelijke problemen heeft.”

Na het incident, dat voor veel beroering zorgt in Costa Adeje, gaat de politie hoe dan ook bekijken hoe de ravijn, de zogenoemde barranco, in het hart van de toeristische plaats veiliger kan worden gemaakt. Mensen die met het gezinsdrama zijn geconfronteerd, krijgen slachtofferhulp aangeboden. Lokale media spreken van ‘een opvallende plek’ die de jongen koos voor zijn daad. Hij stak zijn ouders namelijk neer op een steenworp van een politiebureau en een busstation waar het altijd zeer druk is. Vermoed wordt dat de actie ‘een schreeuw om aandacht’ is geweest. De namen van de vader, moeder en zoon zijn niet bekendgemaakt. Evenmin of het gezin uit meerdere leden bestaat.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.