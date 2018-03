Britse jihadist wilde kinderleger klaarstomen voor aanslagen in Londen SVZ

28 maart 2018

08u12

Bron: AD.nl 9 Een koranleraar die kinderen wilde klaarstomen om aanslagen te plegen, is in Groot-Brittannië veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De 25-jarige IS-aanhanger liet volgens de autoriteiten terreurpropaganda zien aan zestien kinderen in een moskee in Londen, waar ze buiten schooltijd les kregen.

De elf- tot veertienjarige jongeren 'speelden' tijdens de lessen dat ze aanslagen uitvoerden, berichten Britse media. Ook kregen ze beelden te zien van onthoofdingen en moesten ze met elkaar worstelen als 'training'. De politie stelde dat de man, Umar Haque, de jongeren met dreigementen dwong te zwijgen over de inhoud van de bijeenkomsten.



De jihadist was volgens de autoriteiten van plan zijn 'leger van kinderen' in te zetten bij een serie aanslagen. Hij had al doelen in gedachte, waaronder de Big Ben, de Queen's Guard ( de bewakers van de Britse koningin met hun kenmerkende verticale berenmutsen) en het Westfield-winkelcentrum. De ouders van de tieners hadden geen idee dat de man probeerde hun kinderen te radicaliseren.

Extreem en alarmerend

Haque had geen onderwijskwalificaties en werkte alleen als beheerder op de school, waar hij een islamitische studieklas doceerde. De man wilde 'iets groots' doen en zijn ambitie was 'extreem en alarmerend', zo bleek tijdens de rechtszaak.



De jihadist werd gestopt op de luchthaven van Heathrow in april 2016 toen hij een vlucht naar Istanboel probeerde te nemen, een bekende route naar Syrië voor rekruten van IS. Als gevolg van zoekopdrachten op zijn telefoon werd zijn paspoort ingetrokken en begon de politie een onderzoek naar hem.



De rechtbank noemde de twintiger intelligent, narcistisch en overtuigend. Hij kan na 25 jaar vrijkomen. Een 19-jarige handlanger kreeg twaalf jaar cel, onder meer voor hulp bij de financiering. Een 27-jarige vertrouweling van de dader moet ruim vier jaar de cel in, omdat hij zweeg over de plannen.