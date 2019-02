Britse IS-vrouw in Syrië bevallen na ongunstig advies terugkeer NLA

17 februari 2019

15u47

Bron: Belga 0 De Britse Shamima Begum, die zich bij IS aansloot en naar Groot-Brittannië wilde terugkeren, is in Syrië bevallen van een zoon. Volgens de advocaat van de familie stellen de 19-jarige vrouw en haar baby het goed. De ouders van de vrouw pleitten eerder in Londen om haar te laten terugkeren omdat ze zich zorgen maken om hun dochter.

De zaak van Begum veroorzaakte al heel wat ophef in Groot-Brittannië. Begum vluchtte in 2015 met twee andere schoolvriendinnen uit Groot-Brittannië naar Syrië om zich aan te sluiten bij IS. Ze wilde Syrië verlaten zodat haar derde kind betere overlevingskansen zou hebben. De twee eerdere baby’s die ze in Syrië kreeg, overleden aan ziekte en ondervoeding.

“Ik heb er geen spijt van dat ik hier ben gekomen", vertelde Begum aan de krant The Times. Ook houdt ze nog steeds van haar man, die uit Nederland komt en zich bij IS heeft aangesloten.

Ongunstig advies voor terugkeer

Brits minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid had eerder een ongunstig advies gegeven voor een terugkeer. "Mijn boodschap is duidelijk: als je een terreurorganisatie in het buitenland hebt gesteund, dan zal ik niet twijfelen om je terugkeer te voorkomen. We moeten onthouden dat zij die naar Syrië zijn getrokken, vol haat zitten voor ons land", zei de Britse minister. Hij voegde eraan toe dat er een reeks maatregelen beschikbaar zijn om "mensen te stoppen die een ernstige dreiging vormen door naar het VK terug te keren, waaronder hen hun Britse staatsburgerschap ontnemen of hen uit het land uitsluiten”.