Britse-Iraanse gevangene in Teheran overgebracht naar psychiatrisch centrum

17 juli 2019

05u51

Bron: Belga 0 Nazanin Zaghari-Ratcliffe, een Iraans-Britse vrouw die sinds 2016 in de cel zit in Teheran, is overgebracht naar een psychiatrisch centrum van een ziekenhuis. Daar wordt ze bewaakt door leden van de Iraanse Revolutionaire Garde. Dat meldt haar familie vandaag.

Zaghari-Ratcliffe werd in april 2016 opgepakt op de luchthaven van Teheran nadat ze een bezoek had gebracht aan familie. Ze werkte op dat moment voor de Thomson Reuters stichting, die verbonden is aan het persagentschap Reuters. In september van dat jaar werd ze veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf omdat ze in 2009 had deelgenomen aan manifestaties tegen het regime. Zaghari-Ratcliffe ontkent dat. De straf werd een jaar later bevestigd in beroep.

De 40-jarige vrouw is maandag overgebracht van de gevangenis van Evin naar het ziekenhuis Imam Khomeini. Dat laat de groep ‘Free Nazanin’, die pleit voor haar vrijlating, weten in een mededeling.

“Ongebruikelijke bewaking”

Het is niet duidelijk hoelang Zaghari-Ratcliffe in het centrum zal blijven en waarvoor ze behandeld wordt. Volgens haar entourage is het "ongebruikelijk dat politieke gevangenen bij ziekenhuisopnames worden bewaakt door de Revolutionaire Garde en niet door gewone cipiers".

De gevangene werd opgenomen in het ziekenhuis op advies van een psychiater, omdat haar toestand "sterk achteruit" gaat en omdat "het risico bestaat dat ze de zaken zelf in handen neemt", luidt het.

