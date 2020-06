Britse intensivist: “Miraculeuze genezing van Covid-19-patiënt met waarden die niet verenigbaar met leven zijn” Joeri Vlemings

29 juni 2020

17u18

Bron: BBC News 14 De zuurstofwaarden in het bloed van Mohammed Azeem gingen zodanig in het rood dat ze “niet verenigbaar met leven” waren. Met andere woorden: de 35-jarige Covid-19-patiënt kon op dat moment theoretisch niet meer in leven zijn. Toch haalde hij het. Tot enorme verbazing van zijn behandelende arts, Michael McCooe, intensivist van Bradford Royal Infirmary. Dat schrijft epidemioloog John Wright in zijn dagboek voor BBC News.



De 35-jarige Mohammed Azeem is een taxichauffeur, die aan zijn conditie werkte in het fitnesscentrum. Hij dacht dan ook nooit dat Covid-19 hem zwaar te pakken zou krijgen. Toen hij toch met ademhalingsproblemen begon te kampen, wou hij niet naar het ziekenhuis. Zeker in de Aziatische gemeenschap geloofden sommigen in de hardnekkige mythe dat wie opgenomen werd in het hospitaal voor Covid-19, er nooit meer levend uitkwam. Uiteindelijk kon zijn vriend Haleem hem alsnog overtuigen om een ambulance te bellen. Haleem moest Azeem in de ambulance helpen, omdat de zieke dertiger op dat moment al niet meer kon stappen.

Al snel was duidelijk dat de toestand van Mohammed Azeem levensbedreigend was. Hij werd meteen opgenomen op intensieve. Hij zou er uiteindelijk 68 dagen doorbrengen, waarvan 48 in coma. Azeems behandelende arts, Michael McCooe, zei dat hij nog nooit zo’n zieke jonge kerel had gezien.

Ter illustratie daarvan: de zuurstofwaarden van Mohammed Azeem. De normale waarde van zuurstofsaturatie in het bloed van een gezonde persoon bedraagt minstens 95 procent. Dat betekent dat de bloedcellen bijna de maximum hoeveelheid zuurstof van 100 procent transporteren. Maar bij Azeem schommelde de zuurstofsaturatie tussen de 60 en 70 procent, en dan kreeg hij al extra zuurstof toegediend. Zelfs met de hulp van een beademingsmachine bleef het een constante strijd om de zuursofwaarden in zijn bloed boven de 80 procent te houden. Patiënten die onder die grens duiken, riskeren schade aan hart en hersenen. Azeem kwam verscheidene keren in de zone terecht die Michael McCooe omschrijft als “onverenigbaar met leven”.

De afdeling intensieve verzorging had heel wat moeilijke gesprekken met Azeems familie. De artsen probeerden hen voor te bereiden op het ergste. Maar zover kwam het gelukkig niet. Mohammed Azeem bleek als bij wonder altijd weer op te veren op de momenten die zich als fataal aankondigden. “We zeiden hen niet dat we hem opgaven, maar lieten wel verstaan dat we geen enkele hoop koesterden dat hij het zou overleven”, aldus McCooe. En toen zette het genezingsproces bij de patiënt in coma zich toch plots door. “We waren compleet onthutst en verbaasd”, herinnert de intensivist zich.

De grootste zorg was toen hoe Mohammed Azeem uit de coma zou komen. Gelukkig bleek er geen hersenschade door de lage zuurstofgehaltes in zijn bloed te zijn. “Hij was neurologisch gezien in orde”, zegt McCooe. “Zijn kracht was nog verrassend goed voor wat hij had meegemaakt. Het was opvallend hoe snel hij al met fysiotherapie kon beginnen en vanaf dan schoot de revalidatie in een versnelling.” Azeem verliet na tien helse weken de afdeling intensieve verzorging onder luid applaus van het personeel.

Tijdens zijn coma had Azeem verwarrende dromen. Zo dacht hij dat hij drie keer neergeschoten was met een Glock-pistool. Nadat hij weer ontwaakt was, moest het personeel hem helaas nog de droevige boodschap overbrengen dat zijn moeder, die drie dagen na hem op intensieve was opgenomen, was overleden. Tragisch, maar toch had Azeem ook een prettig vooruitzicht, waar hij zich kon aan optrekken: het weerzien met zijn vrouw en drie kinderen na zeven weken. Hij keek ook uit naar de ontmoeting met zijn vriend Haleem. Azeem beschouwt Haleem én het personeel op intensieve als degenen die zijn leven hebben gered.