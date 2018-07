Britse inlichtingendiensten zetten kinderen in als spionnen TTR

21 juli 2018

09u17

Bron: ANP 1 In Groot-Brittannië is ophef ontstaan nadat bekend is geworden dat de inlichtingendiensten kinderen inzetten als spionnen in de strijd tegen terrorisme, gewelddadige bendes, drugshandel en kindermisbruik.

De inzet van minderjarigen werd afgelopen week bekend toen een comité uit het Hogerhuis alarm sloeg omdat de beperkingen erop zouden worden versoepeld. "Onze kinderen moeten worden beschermd, niet bewust in onveilige situaties worden gebracht met ernstige en gewelddadige misdaad", zei de schaduwminister van Binnenlandse Zaken Diane Abbott tegen de krant The Guardian. "Het is ongelooflijk dat Binnenlandse Zaken het lef heeft om te vragen kinderen nog meer aan bendes en misdaad bloot te stellen."

Ook mensenrechtenorganisaties veroordeelden de praktijk. Amnesty International noemde het "schokkend en onacceptebel".