Britse inlichtingendienst had aanslag in Manchester kunnen verhinderen: “Faling te gevoelig om publiek te delen” AW

22 november 2018

15u14

Bron: Belga 1 De Britse inlichtingendienst MI5 heeft verschillende kansen gemist om jihadist Salman Abedi te verhinderen zijn aanslag in Manchester in 2017 te plegen. Dat stelde een parlementscommissie. Bij de aanslag in de Manchester Arena na een concert van de Amerikaanse popster Ariana Grande, vielen 22 doden, onder wie kinderen. Abedi pleegde daarna zelfmoord.

Volgens de parlementscommissie voor inlichtingen en veiligheid reageerde de MI5 te traag, toen de dienst op Abedi werd gewezen. Ook verwees de MI5 hem niet door naar het nationaal programma voor preventie van radicalisering.



Abedi had meermaals een extremistisch contactpersoon bezocht in de gevangenis, maar zowel de politie als MI5 nam geen enkele volgmaatregel. De MI5 volgde de man niet op en legde hem ook geen reisbeperkingen op. Abedi kon van Libië naar het Verenigde Koninkrijk terugkeren kort voor de bomaanslag. In Libië leerde hij mogelijk hoe hij een bom kon maken.

"We kunnen zeggen dat er een aantal gebreken waren in de behandeling van de zaak van Salman Abedi", aldus de commissie, geciteerd door de Britse openbare omroep BBC. "Hoewel het onmogelijk is te stellen dat deze gebreken de verwoestende aanslag van 22 mei zouden hebben verhinderd, concludeerden we dat als een gevolg van deze gebreken, mogelijke kansen zijn gemist om de aanslag te verhinderen.”

Gevoelige faling

Volgens de commissie is er zo zwaar gefaald, dat het niet publiek kan worden gemaakt, meldt de BBC.

De MI5 heeft toegegeven dat de dienst "te traag" heeft gehandeld om het gevaar in te schatten dat de toen 22-jarige Abedi inhield, aldus nog de omroep.