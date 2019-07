Britse huizenprijzen stijgen niet meer dankzij brexit Stefan ten Teije

31 juli 2019

20u01

Bron: AD 1 buitenland De stijgende huizenprijzen in Groot-Brittannië zijn tot stilstand gekomen. Dat zou komen door de onzekerheid die het vertrek uit de Europese Unie met zich meebrengt, laat hypotheekverstrekker Nationwide aan persbureau Reuters weten.

De huizenprijzen gingen nog maar 0,3 procent omhoog in vergelijking met een jaar eerder. Ook maand na maand daalt het stijgingspercentage van woningen op het eiland.

Robert Gardner van Nationwide zegt dat de onzekerheid bij investeerders parten speelt nadat in 2016 de kiezer in kleine meerderheid besloot om de Europese Unie te verlaten. Sindsdien wordt over dat vertrek onderhandeld, maar goede afspraken zijn er met de Britse regering niet te maken omdat politici verdeeld zijn over de manier waarop. De nieuwe premier Boris Johnson zegt zelfs bereid te zijn zonder afspraken uit de EU te stappen.

Crisis

De laatste acht maanden is de gemiddelde huizenprijs niet meer dan 1 procent gestegen, terwijl dat percentage vóór het brexit-referendum op 5 procent lag. Sterker: de groei tussen 2008 en 2018 was in totaal bijna 30 procent, met name dankzij de economisch sterke jaren na de financiële crisis.

Op 31 oktober moet er een brexit-deal met Europa zijn. Tot die tijd denkt Gardner dat de huizenmarkt niet helemaal in zal storten. De lage werkloosheid en lage rente in Europa zorgen daar voor. Bank of England laat weten dat er nog altijd veel hypotheken worden goedgekeurd om die reden.