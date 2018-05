Britse hacker die gegevens van ruim honderdduizend gebruikers stal krijgt tien jaar celstraf kg

25 mei 2018

18u29

Bron: Belga 1 In het Verenigd Koninkrijk is een hacker veroordeeld tot meer dan tien jaar cel voor het stelen van financiële gegevens van ruim honderdduizend mensen en het doorverkopen van die gegevens op het darkweb. Dat meldt de BBC. De man deed zich onder andere voor als het populaire afhaalmaaltijdplatform Just Eat om gegevens via e-mail te ontfutselen.

De Londense rechtbank van Southwark veroordeelde de 26-jarige Grant West tot tien jaar en acht maanden cel voor het hacken van meer dan honderd bedrijven over de hele wereld. De man stal onder meer de klantengegevens van taxibedrijf Uber, supermarktketen Sainsbury's en telecomaanbieder T-Mobile.

Daarnaast kon West persoonlijke gegevens buitmaken door phishing: hij stuurde mensen e-mails die van de website Just Eat leken te komen. In de mail vroeg hij mensen om enkele vragen te beantwoorden, in ruil voor een waardebon.

Vervolgens verkocht hij de gestolen gegevens op het darkweb, een verborgen deel van het internet waar veelal illegale transacties plaatsvinden. Hij gebruikte daarvoor de laptop van zijn vriendin, waarop de gegevens van meer dan honderdduizend mensen werden gevonden.

570.000 euro in bitcoins

West werd in september 2017 opgepakt, na een onderzoek van twee jaar. Scotland Yard nam het equivalent van ongeveer een half miljoen Britse pond (ongeveer 570.000 euro) aan bitcoins in beslag. Het is de tweede keer dat er in het Verenigd Koninkrijk bitcoins in beslag zijn genomen.

De politie nam ook 25.000 pond aan contant geld, 500 gram cannabis en een SD-kaart in beslag. Op die kaart stonden de gegevens van 78 miljoen rekeningen en 63.000 gegevens van betaalkaarten.